الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

متحدث الوزراء: لا داع للقلق فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي أو مفاوضات صندوق النقد

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ما زالت جارية، مضيفًا:" نأمل خيرًا وسيتم إعلان كافة التفاصيل حال التوصل لاتفاق".

وقال خلال تصريحاته لبرنامج “كل يوم”،  مع الإعلامي خالد أبو بكر، والمذاع عبر فضائية "on"،:"لا داعي للقلق، سواء فيما يتعلق الوضع الاقتصادي أو مفاوضات الصندوق النقد الدولي وسيتم إعلان كافة التفاصيل". 

الحكومة لديها رؤية وتتحرك من خلال عدة محاور

وأكد أن الحكومة لديها رؤية وتتحرك من خلال عدة محاور لخفض تلك الأعباء، وتجاوز تلك المرحلة، من خلال جلب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الموارد اللازمة من التقد الأجنبي، وأن الدولة تعمل على هذا الأمر بطبيعة الحال، والحكومة تعمل بكل ما تستطيع، وبكل جهد لتوفير الموارد اللازمة.

المتحدث باسم مجلس الوزراء صندوق النقد الدولي المفاوضات الوضع الاقتصادى الحكومة لا داعي للقلق

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