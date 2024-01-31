متحدث الوزراء: لا داع للقلق فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي أو مفاوضات صندوق النقد

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ما زالت جارية، مضيفًا:" نأمل خيرًا وسيتم إعلان كافة التفاصيل حال التوصل لاتفاق".

وقال خلال تصريحاته لبرنامج “كل يوم”، مع الإعلامي خالد أبو بكر، والمذاع عبر فضائية "on"،:"لا داعي للقلق، سواء فيما يتعلق الوضع الاقتصادي أو مفاوضات الصندوق النقد الدولي وسيتم إعلان كافة التفاصيل".

الحكومة لديها رؤية وتتحرك من خلال عدة محاور

وأكد أن الحكومة لديها رؤية وتتحرك من خلال عدة محاور لخفض تلك الأعباء، وتجاوز تلك المرحلة، من خلال جلب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الموارد اللازمة من التقد الأجنبي، وأن الدولة تعمل على هذا الأمر بطبيعة الحال، والحكومة تعمل بكل ما تستطيع، وبكل جهد لتوفير الموارد اللازمة.