السبت 20 يناير 2024
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متحدث الوزراء: المشروعات التنموية هي المستقبل وحريصون على مواجهة التحديات

محمد الحمصاني
محمد الحمصاني

تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء عن جهود الدولة في مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن جولة رئيس الوزراء في أسوان تأتي في إطار حرصه على متابعة المشروعات القومية على مستوى الدولة، مؤكدًا أن مصر ستجني ثمار تلك المشروعات قريبًا.

وأضاف متحدث الوزراء في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "هناك مشروعات تطوير ضخمة في محافظة أسوان، وهناك نماذج ناجحة جدًا وعنوان الزيارة اليوم هو مستقبل مصر".

وتابع: "رأينا اليوم مركز إبداع مصر الرقمية والنماذج الناجة للشباب الذي يتعامل مع أحدث التكنولوجيات في مجال البرمجة، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى مثل محور بديل خزان أسوان الذي يربط شرق النيل بغربه".

متحدث الوزراء: زيارة رئيس الوزراء لأسوان تعكس حجم التطور في المحافظة

واستكمل: "رأينا أيضًا اليوم مشروعات مرتبطة بحياة كريمة والخدمات العديدة التي تُقدم للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، ومشروعات للطاقة والطاقة الشمسية" مشيرًا إلى أن زيارة اليوم تعكس حجم التطور في محافظة أسوان وحرص رئيس الوزراء على متابعة كافة المشروعات التنموية في محافظات الجمهورية. 

وأكد أن الرسالة الأساسية من المشروعات التنموية أن هذا هو المستقبل، والرسالة الأخرى هي أن الدولة حريصة على مواجهة جميع التحديات بغض النظر عن الضغوط والتحديات الاقتصادية.

المشروعات التنموية أسوان مشروعات أسوان رئيس الوزراء الحياة اليوم قناة الحياة

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