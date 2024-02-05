"متحدث الوزراء" يؤكد ضبط الأسواق وتوفير السلع قبل رمضان (فيديو)

في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، وجه رئيس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، وتوفير السيولة النقدية لدعم الصناعة المحلية.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "مع خيري"، على قناة "المحور"، أن الاجتماع تناول بعض التحديات التي تواجه انخفاض أسعار السلع، وأنه تم التأكيد على ضرورة توفير المواد الخام اللازمة للصناعات الغذائية، خاصة قبل شهر رمضان المبارك.

وأضاف الحمصاني، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لضبط سعر الصرف، وأنه تم تحقيق انخفاضات في سعر الدولار مؤخرا، مشيرا إلى أنه سيتم وضع الحد الأقصى للسعر على السلع في مارس المقبل.

وأشاد الحمصاني، بالمبادرات الهامة التي تنفذها الدولة لتوفير السلع للمواطنين، مثل مبادرة "كلنا واحد"، ومبادرة "أهلًا رمضان"، والتي تهدف إلى تخفيف العبء عن الأسر المصرية.