الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث الوزراء يكشف تفاصيل إزالة 22 ألف حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم مع وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، وتناول خلال الاجتماع إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يوجد التزام وعزم من الدولة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن وزير التنمية المحلية كشف عن إزالة 22 ألف حالة تعدٍ منذ بدء الحملة التي بدأت في أكتوبر 2022، بمساحة 1204 أفدنة وإزالة 3786 مخالفة بناء.

توجيهات الرئيس السيسي بمراقبة أي مخالفات

كما أوضح أنه بناء على توجيهات الرئيس السيسي يوجد العديد من الإجراءات التي تتم لمراقبة أي مخالفات بأن يقوم مشرف الحوض الزراعي بمراقبة الأراضي، وإرسال صورة بأي مخالفات ويوجد الكثير من التنسيقات على الأرض مع الجهات المعنية.

وأكد أنه تم عزل 4 رؤساء وحدات زراعية و4 نواب و90 من الموظفين بالإدارات الزراعية وإحالة 101 من العاملين بالوحدات المحلية للنيابة العامة وإحالة 63 للنيابة العامة وعزل 5 مديري حماية الأراضي.

المتحدث باسم مجلس الوزراء إزالة التعديات الأراضي الزراعية توجيهات الرئيس السيسي إزالة 22 ألف حالة تعدي مراقبة الأراضي

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