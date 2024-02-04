الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رحمى: إزالة التعديات بالطرق العامة لتوفير حرم آمن لسير المواطنين

إزالة التعديات
إزالة التعديات

أكد الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقضاء على مقالب القمامة العشوائية بالمراكز والقرى، والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كل القطاعات خاصة قطاع النظافة، وذلك لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وإظهار الشكل الجمالي للقرى والمراكز.

ضرورة استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات بالطرق

وشدد محافظ الغربية، الدكتور طارق راشد رحمي، على ضرورة استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات بالطرق العامة؛ لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق، وذلك في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة، وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.

مقالب القمامة العشوائية قطاع النظافة الواجهة الحضارية وازالة التعديات ومخالفات البناء الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ

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