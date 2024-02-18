أخبار فاتتك| موعد صرف معاشات مارس.. ووزير التموين يوضح الاحتياطى الاستراتيجى للسلع الأساسية

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

وزير التموين: الاحتياطى الاستراتيجي من السلع يكفي 4 شهور بعد رمضان

وجّه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، رسائل طمأنة للشعب المصري بخصوص توافر السلع خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وقال علي المصيلحي، في تصريحات أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "السلع متوفرة والاحتياطي الاستراتيجي من السلع يكفي 4 شهور بعد رمضان".

اضغط هنا للتفاصيل

تبدأ الإثنين.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

تستعد هيئة البريد المصري لصرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة بداية من يوم الإثنين الأول من مارس من خلال مكاتب البريد ماكينات الصراف الآلي.

اضغط هنا للتفاصيل

مباريات الدوري المصري اليوم.. جدول ماتشات الأحد 18-2-2024

يشهد اليوم الأحد منافسات محتدة ضمن مباريات الدوري المصري بين بيراميدز والاتحاد السكندري وكذلك سموحة وإنبي، مع استمرار مباريات كأس العالم للكرة الشاطئية.

للتفاصيل اضغط هنا

"الأعلى للثقافة" يعلن بدء التقديم لمنح التفرغ للمبدعين المصريين

أعلنت الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات؛ التابعة للمجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، عن فتح الباب للتقدم للحصول على منح التفرغ للمبدعين المصريين في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية لعام" 2024- 2025".

اضغط هنا للتفاصيل

سعر الدولار اليوم الأحد 18-2-2024 مقابل الجنيه المصرى في البنوك

يشهد سعر الدولار استقرارًا رسميًا أمام الجنيه المصري في معاملاته المتداولة في البنوك المصرية والأجنبية بعد مرور أسبوعين على قرار البنك المركزي المصري برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%.

اضغط هنا للتفاصيل

الثلاثاء.. الأمم المتحدة تصوّت على وقف إطلاق النار في غزة ومخاوف من الفيتو الأمريكي

من المرجح أن تصوت الأمم المتحدة بعد غدٍ، الثلاثاء على وقف إطلاق النار في غزة، بينما أشارت الولايات المتحدة إلى الفيتو.

وقال دبلوماسيون وفقًا لما نقلته وكالة رويترز وصحيفة تايمز أوف اسرائيل، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من المرجح أن يصوت يوم الثلاثاء على مسعى جزائري لدفع المجلس المؤلف من 15 عضوًا للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحماس، وهي خطوة أشارت الولايات المتحدة إلى أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو).

اضغط هنا للتفاصيل

موعد تقديم معهد معاوني الأمن لعام 2024.. وشروط التقديم

تصدر خلال الساعات الماضية، موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2024، التابع لوزارة الداخلية المصرية، محركات البحث وذلك لمعرفة ميعاد التقدم والشروط التي حددتها الوزارة.

اضغط هنا للتفاصيل