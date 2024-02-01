الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

صرف معاشات فبراير اليوم.. خطوات الاستعلام عن المعاش

معاشات
معاشات

بدأ صرف معاشات فبراير 2024 من اليوم الخميس، ويسعى الكثير من أصحاب المعاشات لمعرفة خطوات الاستعلام عن المعاش لمعرفة قيمة المبلغ الذي يحصلون عليه او تسلسل الزيادات التي حصلوا عليها على مدار السنوات الماضية.

صرف معاشات فبراير اليوم.. خطوات الاستعلام عن المعاش

ويمكن من خلال التقرير التالي، معرفة خطوات الاستعلام عن المعاش من خلال موقع الهيئة القومية للتأمينات وكذلك الخدمات الأخرى المتاحة من خلال الموقع أيضا.

رابط الاستعلام عن المعاش

يكون الاستعلام عن المعاش بكل سهولة من خلال موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اضغط هنا 

ثم اختيار ايقونة القائم بالصرف

الضغط على بدء الخدمة 

مع العلم أنه يجب تسجيل الدخول من أجل اجراء خطوة الاستعلام عن المعاش 

بالرقم القومي وكلمة السر 

وفي حالة لم يك لديك حساب يمكنك انشاء حساب بكل سهولة 

اضغط على ايقونة انشاء حساب ثم تسجيل البيانات المطلوبة 

ومنها تسجيل الرقم التأميني 

الحصول على الرقم التأميني اضغط هنا 

اكتب الرقم القومي 

اسم الام باللغة العربية 

اضغط على مربع انا لست برنامج روبوت 

اضغط على ارسال الطلب

ثم استكمال بيانات انشاء حساب على موقع الهيئة وبعدها يمكن تنفيذ اي خدمة تحتاجها

تعرف على مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

على مدار 5 أيام.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

 

خدمات موقع الهيئة القومية للتأمين

يمكن من خلال الموقع تنفيذ عدد من الخدمات سواء لاصحاب المعاشات أو المؤمن عليهم أو المستفيدين منها 

  • خدمة صرف منحة زواج

والتي تأتي في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة، ولا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة، وتسقط منحة الزواج أو القطع في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمسة سنوات من تاريخ استحقاقها.

  • صرف مصاريف الجنازة

عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التي كانت تقوم بصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر تصرف بالترتيب الآتي ‌الأرمل أو الأرملة وفي حالة وجود أكثر من أرملة توزع بينهن بالتساوي، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت إلى أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة، مع العلم أنه يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

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من خلال المنافذ.. بدء صرف معاشات فبراير على مستوى الجمهورية

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اليوم.. بدء صرف معاشات فبراير بالزيادة الجديدة لـ11 مليون مواطن

الاستعلام عن المعاش الهيئة القومية للتامين الاجتماعي خدمات موقع الهيئة القومية للتأمين معاشات فبراير 2024 صرف معاشات فبراير 2024

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رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي وموعد استلام فيزا المعاش

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