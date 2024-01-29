الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"صناعة النواب" توصى بتوضيح موقف وزارتى العمل وقطاع الأعمال بشأن تعديل سن المعاش

النائب محمد مصطفى
النائب محمد مصطفى السلاب

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، بمخاطبة وزارتي العمل، وقطاع الأعمال العام، بالرد على استفسار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بشأن ما يتعلق بتعديل سن المعاش من سن ٥٥ إلى ٦٠ سنة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد جبريل، بشأن تضرر آلاف العاملين بقطاع المناجم والمحاجر من تحديد سن المعاش الخاص بهم.

وأوضح النائب محمد جبريل، أن هناك تضررا واقعا على عدد كبير من العاملين بالمحاجر بسبب خروجهم علي المعاش عند سن ٥٥، رغم أن الخروج للمعاش عن سن ٦٠ سنة نتيجة إصابتهم بالتحجر على الرئة أو الإصابة السمعية.

وقال: مع دخول المعدات والآلات الحديثة أصبح هناك عدم وجود أي إصابات  تستدعي خروجهم علي سن ٥٥ سنة.

من جانبه تساءل النائب محمد مصطفى السلاب: هل الهيئة لها الحق في استخدام قانون دون قانون آخر؟

وتابع النائب محمد جبريل: هناك مواقع كثيرة للعمل بالمحاجر ولم يتأثروا صحيا بالعمل حتي يتم خروجهم للمعاش، مطالبا بتعديل  القانون والنص على الخروج للمعاش في سن الـ٦٠.

من جهته أكد رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن القانون ملزم بالخروج للمعاش بعد سن الخمسين في الأعمال الصعبة.

وتدخل النائب محمد مصطفى السلاب، قائلا: هل يتم إنهاء خدمة العامل أم يتم نقله لوظيفة إدارية أخرى؟

وأوضح ممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن قرار مجلس الوزراء، نص على أن الأعمال الصعبة والخطرة حتى سن ٥٥، قائلا: ليس لدينا أي مشكلة حتى لو هناك مدة ١٥ سنة.

واشترط ممثل التأمينات، موافقة وزارة العمل والجهات المعنية، قائلا: خاطبنا وزارة العمل أكثر من مرة، وآخرها في شهر أغسطس الماضي، ولم يتم الرد.

لجنة الصناعة بمجلس النواب الهيئة القومية للتامين الاجتماعي سن المعاش النائب محمد مصطفى السلاب ممثل التأمينات

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