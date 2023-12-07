الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادي الجديد يُكرم رئيس مركز الداخلة السابق وأصغر عازف بدار الأوبرا المصرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

كرّم اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم، المهندس مجدي حسن الطماوي رئيس مركز الداخلة وسكرتير عام المحافظة المساعد السابق؛ وذلك لبلوغه السن القانونية للتقاعد. حيثُ أعرب عن تقديره لجهوده المتميزة خلال مسيرة عمله بالإدارة المحلية في خدمة المحافظة ومواطنيها.

كما كرّم المحافظ،  الطالب مينا أشرف أمين، أصغر عازف بالأوبرا المصرية والحائز على المركز الأول على مستوى الجمهورية بجائزة عمار الشريعي للإبداع الموسيقي من مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، متمنيًا له مزيدًا من التوفيق وتمثيل المحافظة تمثيلًا مشرفًا.

محافظ الوادي الجديد يُدشن حملة التبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينين 

دشّن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، حملة التبرع بالدم التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تضامنًا مع الأشقاء الفلسطينين.

حيثُ تفقد الفرق الطبية وسيارات خدمات نقل الدم المتنقلة التي تتواجد على مدار يومي الخميس والجمعه بعدد من الميادين والمواقع الرئيسية بمدينة الخارجة؛ لتلقي تبرعات المواطنين، موجهًا الشكر والتقدير لكافة المتطوعين والمؤسسات المشاركة بالحملة.

كما ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور السيدة حنان مجدي نائب المحافظ واللواء محمد أبو الليل مدير أمن المحافظة والمحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة والقيادات الأمنية والتنفيذية والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

حيث قدّم الشكر في مستهل الجلسة لجميع المواطنين والمشاركين بقافلة المساعدات الإنسانية التي أطلقتها المحافظة لدعم أهالي غزة، مؤكدًا مواصلة قوافل الدعم الخاصة بالمواد الغذائية والتبرع بالدم؛ تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

كما بحث المحافظ عددًا من الموضوعات مع أعضاء الجهاز التنفيذي موجهًا بما يلي:

_رفع حالة الاستعداد والجاهزية بكافة القطاعات بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية 2024، وتوفير كافة الاحتياجات اللوجستية والتأكد من تواجد التمركزات الطبية والأمنية ومراجعة إجراءات الحماية المدنية داخل وخارج اللجان وتوفير وسائل انتقال للناخبين بالمناطق النائية.

_تكثيف الرقابة التموينية على السلع الأساسية وطرح كميات من السكر المدعم بالقرى وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات رفع السعر.

_الإعداد لإطلاق حملة مكافحة سوسة النخيل بكافة المراكز بدعم قيمته مليون جنيه لأعمال المكافحة، وإجراء المكافحة بالمجان لصغار الملاك ودعم 50% لكبار الملاك.

_إلزام أصحاب حظائر الماشية والدواجن بتوفير وسائل الحماية المدنية داخل الحظائر، لتأمينها من الحرائق.

_حصر المعاهد الأزهرية المشاركة بمشروع رواق الأزهر، لاستخدامها كمراكز لتحفيظ القرآن الكريم بعد انتهاء اليوم الدراسي.

محافظ الوادي الجديد جلسة المجلس التنفيذي أصغر عازف بالأوبرا المصرية جائزة عمار الشريعي مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني

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