الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

حركة ترقيات المعلمين 2024 عبر الأكاديمية المهنية للمعلمين

الأكاديمية المهنية
الأكاديمية المهنية للمعلمين

فتحت وزارة التربية والتعليم ترقيات المعلمين 2024 وفق بعض الشروط التي حددتها والواجب توافرها في المعلم قبل التسجيل في ترقيات المعلمين 2024 والتي تعرضها الدستور في التقرير التالي:

الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات

يمكن التقديم في ترقيات المعلمين 2024 عبر الأكاديمية المهنية للمعلمين والتي يستطيع المعلمون التقديم فيها باتباع خطوات بسيطة وهي كالتالي: 

أولا تسجيل الدخول الأكاديمية المهنية للمعلمين من هنــــــا 

ثم يقوم المعلم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم اختيار أيقونة ترقيات المعلمين 2024، ثم ملء البيانات المطلوبة، وتعد هي المرحلة الثانية من حركة ترقيات المعلمين 2024، ويضم ملف الإنجاز الخاص بالمعلم المرشح على الموقع نفسه باستخدام الرقم القومي وكود المعلم، و تحميل المستندات المطلوبة، ودفع الرسوم، ثم طباعة الاستمارة.

ويخضع المعلم إلى الاختبار الإلكتروني، عبر منصة المعلم في مجال تخصصه لقياس وتقييم قدراته ومهاراته العلمية والشخصية، وينتظر نتيجة اعلان حرة الترقيات بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ويحصل بمقتضاها الوزير على الترقية للدرجة الوظيفية الأعلى وتعديل هيكل الأجور بما يتناسب مع الحد الأدنى للأجر بالمستوي الوظيفي الأعلى للمعلم.

رابط الاستعلام عن ترقيات المعلمين 2024 وشروط الترقي

ترقيات المعلمين 2024.. شروط ورابط التسجيل فى ترقيات 400 ألف معلم لعام 2024

شروط ترقيات المعلمين 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شروط ترقيات المعلمين 2024 وهي الحصول على الرخصة المهنية من الموقع الرسمي للرخصة المهنية للمعلمين، بشرط ألا يقل تقييم الأداء الوظيفي عن تقدير جيد جدًا لمدة 3 سنوات على الأقل قبل تقدم المعلم للحصول على الترقية، بالإضافة إلى حضور جميع البرامج التدريبية التي تنظمها الأكاديمية المهنية للمعلمين، واجتياز اختبارات الترقية التي تقيمها الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وفتحت وزارة التربية والتعليم حركة ترقيات المعلمين 2024  في 1 يناير الماضي، ويستمر تسجيل ترقيات المعلمين 2024  حتى 31 مارس 2024، على أن يتم إعلان نتائج ترقيات المعلمين 2024  في 30 يونيو 2024.

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رابط الاستعلام عن ترقيات المعلمين 2024 عبر موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين

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ترقيات المعلمين 2024.. الخطوات والمستندات المطلوبة للتسجيل عبر الأكاديمية المهنية

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