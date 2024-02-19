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مصر

خالد العنانى: اعتماد الدول الإفريقية لترشيحى لمنصب مدير عام اليونسكو مسئولية كبيرة

خالد عناني
خالد عناني

أعرب الدكتور خالد العنانى، مرشح جمهورية مصر العربية لشغل منصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، عن سعادته العميقة بالإجماع الإفريقى الذى حظى به ترشيحه لشغل المنصب للفترة من عام 2025 إلى 2029، مشيدًا بالدعم الذى يحظى به الترشيح من الدولة المصرية التى يشرف باختيارها له لخوض الانتخابات المقبلة للحصول على هذا المنصب الدولى المرموق.

وأكد العناني- في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أهمية هذا الاعتماد الإفريقي الصادر عن الاتحاد الإفريقي، ومن قبله الاعتماد العربي الصادر عن جامعة الدول العربية، اللذان يمثلان مسئولية كبيرة وشرفا عظيما.

وأوضح الدكتور خالد العناني أنه يعتزم بذل قصارى جهده خدمة لقضايا التربية والتعليم والعلوم والثقافة والاتصال والمعلومات، لتمكين منظمة "اليونسكو" من تحقيق رؤيتها وأهدافها النبيلة في بناء عالم أكثر سلاما وتسامحا وتقدما.

وكانت جمهورية مصر العربية، قد رحبت بقرار المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في دورته الـ"44"، التي عقدت بأديس أبابا يومي 14 و15 فبراير الجاري، اعتماد ترشيح الدكتور خالد العناني، مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة التربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".

واعتبرت مصر- في بيان لوزارة الخارجية- أن هذا الاعتماد يمثل دعما مهما للترشيح المصري، لاسيما بعد اعتماده من المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية العام الماضي، الأمر الذي يكفل دعم الكتلتين العربية والإفريقية للمرشح المصري.

الدكتور خالد العناني مرشح جمهورية مصر العربية مدير عام منظمة الأمم المتحدة اليونسكو الافريقي الاعتماد الأفريقي

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