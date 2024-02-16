الجمعة 16 فبراير 2024
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مصر

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محصول المشمش

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول المشمش مراعاتها، خلال شهر فبراير:

وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولًا: أهم العمليات 
1-المحافظة على انتظام الري خلال موسم الشتاء لتفادي تصمغ الأشجار
2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
3-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة
4-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر
5-استكمال دهان الجذوع بالبلاستيك لحماية الأشجار من أشعة الشمس
6-استكمال جمع كل النواشف والحشائش خارج المزرعة لأنها مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الافرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرق. 
ثانيا: التسميد
اشجار المشمش التى تروى بالتنقيط للفدان
الراية الأولي: 2ك سلفات نشادر+ 1 ك سلفات ماغنسيوم
الراية الثانية: 2ك نترات كالسيوم
الرية الثالثة: 3 ك سلفات بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان.
ثالثا: برنامج الري 
السنة الأولى 8 لتر/ الشجرة 
السنة الثانية 12 لتر/ الشجرة 
السنة الثالثة 18 لتر/ الشجرة 
السنة الرابعة 25 لتر/ الشجرة 
السنة الخامسة 30 لتر/ الشجرة.
برنامج الري
هنا في هذا الشهر يتم الري مرة كل 10أيام  
يتم تقسيم الري إلي 3 دفعات في الشهر بمعدل 1 ساعة في الرية (3 ساعات ري)
30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.
رابعا: برنامج المكافحة 
مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية
1-مكافحة المن والتربس والحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب ويتم مقاومتها كما سبق
2- مكافحة حفارات وخنافس القلف باستخدام السيديال 3 سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء بعد إجراء عمليات التقليم
3- رش البياض الدقيقي رش كبريت ميكروني 3جم/ لتر ماء
4-مكافحة الاكاروسات رش اباماكس 1سم/ لترماء +مادة ناشرة
5- مكافحة تثقب اوراق المشمش رش دولف بمعدل 50سم / 100 لتر ماء.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول

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