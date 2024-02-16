"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محصول المشمش

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول المشمش مراعاتها، خلال شهر فبراير:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولًا: أهم العمليات

1-المحافظة على انتظام الري خلال موسم الشتاء لتفادي تصمغ الأشجار

2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

3-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة

4-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر

5-استكمال دهان الجذوع بالبلاستيك لحماية الأشجار من أشعة الشمس

6-استكمال جمع كل النواشف والحشائش خارج المزرعة لأنها مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الافرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرق.

ثانيا: التسميد

اشجار المشمش التى تروى بالتنقيط للفدان

الراية الأولي: 2ك سلفات نشادر+ 1 ك سلفات ماغنسيوم

الراية الثانية: 2ك نترات كالسيوم

الرية الثالثة: 3 ك سلفات بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان.

ثالثا: برنامج الري

السنة الأولى 8 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 12 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 18 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 25 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة 30 لتر/ الشجرة.

برنامج الري

هنا في هذا الشهر يتم الري مرة كل 10أيام

يتم تقسيم الري إلي 3 دفعات في الشهر بمعدل 1 ساعة في الرية (3 ساعات ري)

30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.

رابعا: برنامج المكافحة

مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية

1-مكافحة المن والتربس والحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب ويتم مقاومتها كما سبق

2- مكافحة حفارات وخنافس القلف باستخدام السيديال 3 سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء بعد إجراء عمليات التقليم

3- رش البياض الدقيقي رش كبريت ميكروني 3جم/ لتر ماء

4-مكافحة الاكاروسات رش اباماكس 1سم/ لترماء +مادة ناشرة

5- مكافحة تثقب اوراق المشمش رش دولف بمعدل 50سم / 100 لتر ماء.