"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محصول المشمش
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول المشمش مراعاتها، خلال شهر فبراير:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولًا: أهم العمليات
1-المحافظة على انتظام الري خلال موسم الشتاء لتفادي تصمغ الأشجار
2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
3-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة
4-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر
5-استكمال دهان الجذوع بالبلاستيك لحماية الأشجار من أشعة الشمس
6-استكمال جمع كل النواشف والحشائش خارج المزرعة لأنها مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الافرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرق.
ثانيا: التسميد
اشجار المشمش التى تروى بالتنقيط للفدان
الراية الأولي: 2ك سلفات نشادر+ 1 ك سلفات ماغنسيوم
الراية الثانية: 2ك نترات كالسيوم
الرية الثالثة: 3 ك سلفات بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان.
ثالثا: برنامج الري
السنة الأولى 8 لتر/ الشجرة
السنة الثانية 12 لتر/ الشجرة
السنة الثالثة 18 لتر/ الشجرة
السنة الرابعة 25 لتر/ الشجرة
السنة الخامسة 30 لتر/ الشجرة.
برنامج الري
هنا في هذا الشهر يتم الري مرة كل 10أيام
يتم تقسيم الري إلي 3 دفعات في الشهر بمعدل 1 ساعة في الرية (3 ساعات ري)
30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.
رابعا: برنامج المكافحة
مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية
1-مكافحة المن والتربس والحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب ويتم مقاومتها كما سبق
2- مكافحة حفارات وخنافس القلف باستخدام السيديال 3 سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء بعد إجراء عمليات التقليم
3- رش البياض الدقيقي رش كبريت ميكروني 3جم/ لتر ماء
4-مكافحة الاكاروسات رش اباماكس 1سم/ لترماء +مادة ناشرة
5- مكافحة تثقب اوراق المشمش رش دولف بمعدل 50سم / 100 لتر ماء.