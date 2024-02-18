مسابقة الأوقاف 2024.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت وزارة الأوقاف عن مسابقة الاوقاف 2024 عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية وفق الشروط التي حددتها الوزارة على أن يبدأ التقديم مع بداية مارس المقبل، وتعرض الدستور في التقرير التالي الشروط والأوراق المطلوبة في مسابقة الاوقاف 2024.

رابط التنظيم والادارة وظائف الأوقاف

خصص التنظيم والادارة رابط تقديم وظائف الأوقاف وذلك لتوفير 1000 فرصة عمل في تخصصات «إمام - خطيب – مدرس»، وذلك بموازنة الوزارة والمديريات التابعة لها بجميع محافظات الجمهورية.

وحدد التنظيم والادارة موعد بدأ مسابقة الاوقاف 2024 والذي يستمر لمدة 16 يوم تبدأ يوم 1 مارس المقبل وتنتهي في 16 مارس 2024.

ويستطيع الراغبون في تقديم مسابقة الاوقاف 2024 الدخول عبر بوابة الوظائف الحكومية من هنـــــــــا

، وسيتم تفعيل رابط تقديم مسابقة الاوقاف 2024 مع بداية الشهر الجاري. https://jobs.caoa.gov.eg

شروط تقديم مسابقة الاوقاف 2024

حددت وزارة الأوقاف شروط تقديم مسابقة الأوقاف 2024، وهي نفس الشروط التي يحددها جهاز التنظيم والادارة لكل مسابقات الحكومة وهي كالتالي: أن يكون المتقدم لـ مسابقة الاوقاف مصري الجنسية، يتمتع بحسن السيرة والسيرة، لم يسبق الحكم على المتقدم بعقوبة جناية أو مقيدة للحرية، لم يسبق فصل المتقدم من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل جامعي من إحدى كليات جامعة الأزهر، أن يكون التقدير العام للمتقدم مقبولًا فأعلى، مع ضرورة اجتياز الامتحانات والتدريبات المقررة، اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات.، مع سداد مبلغ 26 جنيهًا مصريًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

المستندات المطلوبة لمسابقة وزارة الأوقاف

المستندات المطلوبة في مسابقة وزارة الأوقاف هي نفس الأوراق المطلوبة في جميه المسابقات الحكومية وهي صورة من بطاقة الرقم القومي، صورة من شهادة المؤهل الدراسي، صورة من شهادة الميلاد، صورة من صحيفة الحالة الجنائية، صورة من شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.