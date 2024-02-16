الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

لينك تقديم مسابقة البريد المصري 2024.. كيفية التقديم والشروط

وظائف البريد المصري
وظائف البريد المصري

يشغل بال الكثير من الشباب الحرص على التقديم على وظيفة، ويكثر التساؤل على لينك تقديم مسابقة البريد المصري 2024 وكيفية التقديم والشروط المطلوبة، فيتساءل قطاع كبير من المواطنين الراغبين بالحصول على وظيفة في البريد المصري عن لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024، وذلك بالتزامن مع قرب موعد انتهاء التقديم.

لينك تقديم مسابقة البريد المصري 2024.. كيفية التقديم والشروط

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير لينك تقديم مسابقة البريد المصري 2024 وكيفية التقديم والشروط المطلوبة للتعين.

هل يوجد تقديم في البريد المصري 2024؟

فتح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر للتقديم على وظائف البريد المصري لعام 2024 بداية من يوم 18 يناير 2024 من خلال بوابة الوظائف الحكومية، وقرر أن سيكون آخر موعد للقيام بالتقديم على وظائف البريد هو يوم الخميس الماضي الموافق 15 من فبراير.

كيفية التقديم في وظائف البريد المصري

يمكن التقديم على جميع وظائف البريد 2024، من خلال اتباع هذه الخطوات التالية:

  1. ادخل على بوابة الوظائف الحكومية (من هنا ).
  2. ثم اختار الوظائف وذلك من أعلى الصفحة.
  3. من رابط وظائف الهيئة القومية للبريد اختار الوظيفة المراد التقديم عليها محام ثالث أو مهندس تشغيل وسائل نقل أو مهندس ميكانيكا أو وظيفة مهندس كهرباء أو وظيفة أخصائي (بريد- خدمة عملا- مكتب بريد).
  4. ثم اختار تقديم طلب عقب قراءة الشروط والموافقة عليها.
  5. ثم قم بتسجيل البيانات بشكل صحيح.
  6. أرفق المستندات المطلوبة وتكون بصيغة jpg.
  7. ثم اضغط على زر “تقديم”.
  8. احتفظ برقم التسجيل من أجل متابعة الطلب.

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ما هي شروط وظائف البريد؟

قامت هيئة القومية للبريد بتحديد جميع الشروط العامة للتقديم على كافة وظائف البريد في عام 2024، والتي قد شملت الآتي:

  • تمتع الشخص بالجنسية المصرية.
  • ألا يزيد سن الشخص المتقدم عن 30 عامًا.
  • أن سيكون التقدير العام للشخص «جيد» على الأقل.
  • الحصول على المؤهل المطلوب للوظيفة المتقدم لها.
  • ألا يكون قد سبق الحكم علي المتقدم بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم تتم رد اعتباره.
  • ألا سيكون الشخص المتقدم لوظائف البريد 2024 قد سبق فصله من الخدمة بحكم نهائي، ولم يمضِ على صدور القرار النهائي بفصله 4 سنوات على الأقل.
  • أن يجتاز الشخص المتقدم لوظائف البريد 2024 الاختبارات والتدريبات والكشف الطبي وتحليل المخدرات المقررة.
  • يسدد المتقدم لوظائف البريد مبلغ 26 جنيهًا وذلك على حساب الجهاز المركزي من خلال الإيداع في أحد فروع البنوك التالية: وهما “البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة”.
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