يشغل بال الكثير من الشباب الحرص على التقديم على وظيفة، ويكثر التساؤل على لينك تقديم مسابقة البريد المصري 2024 وكيفية التقديم والشروط المطلوبة، فيتساءل قطاع كبير من المواطنين الراغبين بالحصول على وظيفة في البريد المصري عن لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024، وذلك بالتزامن مع قرب موعد انتهاء التقديم.

لينك تقديم مسابقة البريد المصري 2024.. كيفية التقديم والشروط

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير لينك تقديم مسابقة البريد المصري 2024 وكيفية التقديم والشروط المطلوبة للتعين.

هل يوجد تقديم في البريد المصري 2024؟

فتح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر للتقديم على وظائف البريد المصري لعام 2024 بداية من يوم 18 يناير 2024 من خلال بوابة الوظائف الحكومية، وقرر أن سيكون آخر موعد للقيام بالتقديم على وظائف البريد هو يوم الخميس الماضي الموافق 15 من فبراير.

كيفية التقديم في وظائف البريد المصري

يمكن التقديم على جميع وظائف البريد 2024، من خلال اتباع هذه الخطوات التالية:

ادخل على بوابة الوظائف الحكومية (من هنا ). ثم اختار الوظائف وذلك من أعلى الصفحة. من رابط وظائف الهيئة القومية للبريد اختار الوظيفة المراد التقديم عليها محام ثالث أو مهندس تشغيل وسائل نقل أو مهندس ميكانيكا أو وظيفة مهندس كهرباء أو وظيفة أخصائي (بريد- خدمة عملا- مكتب بريد). ثم اختار تقديم طلب عقب قراءة الشروط والموافقة عليها. ثم قم بتسجيل البيانات بشكل صحيح. أرفق المستندات المطلوبة وتكون بصيغة jpg. ثم اضغط على زر “تقديم”. احتفظ برقم التسجيل من أجل متابعة الطلب.

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ما هي شروط وظائف البريد؟

قامت هيئة القومية للبريد بتحديد جميع الشروط العامة للتقديم على كافة وظائف البريد في عام 2024، والتي قد شملت الآتي: