الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزارة العمل تُعلن: 4670 فُرصة عمل فى 59 شركة خاصة بـ15 مُحافظة

فرصة عمل
فرصة عمل

أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.. وجدد حسن شحاتة وزير العمل دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والاستفادة من كل الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي تحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها "الوزارة" من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص..

ووجه "الوزير" جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بواقع 3500 جنيه كحد أدنى فى كل الوظائف ..

وقالت"الوزارة" في بيان صحفي اليوم إنها تلقت طلبات من 59 شركة قطاع خاص في  15 محافظة لديها 4670 وظيفة مٌتوفرة الآن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريًا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي..

وأوضحت "الوزارة" أن التقديم على هذه "الفرص الجديدة" خلال شهرى فبراير ومارس 2024، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان.. وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت"..

وبحسب  البيان قالت "الوزارة" أن نشرة التوظيف الدورية  تَصّدُر كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بـ"الإدارة"، وتُعلِن اليوم الجمعة عن فُرص عمل جديدة، مُتوفرة في 15 محافظة،هي: القاهرة، والجيزة، والشرقية، والغربية، والمنوفية، والإسماعيلية، والسويس، والبحيرة، والفيوم، والقليوبية، ودمياط، والإسكندرية، وسوهاج، وأسيوط، واسوان..

وفي تخصصات: مدرسين جميع التخصصات، وسكرتارية، وعضو فريق، ومدير فرع، ومساعد مدير مطعم، ومشرف مطعم، ومهندسين ميكانيكا وكهرباء وصيانة وتجهيز وجودة، وأخصائى سلامة وصحة مهنية، ومحاسببين، وشئون عاملين، ومشرف إدارى، ومهندس زراعى، ومندوب تسويق وبيع، وأمين مخازن، ومسئول تمويل، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، وموظف استقبال، وإخصائيي تمويل، ومسئول تعيينات، ومندوبي مبيعات وتوصيل، ومراقبي جودة، وطباخين، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وعمال خياطة بكل الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى..

 

مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات

وجاء في البيان أن النشرة تضم  مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ5% من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة" الوزارة" بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل..

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وزارة العمل: متابعة برامج التدريب المهنى للشباب على مهن يحتاجها سوق العمل ببنى سويف

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وزارة العمل: حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في المشروعات الكبرى بمطروح

كما يُشار هنا  إلى أنه في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة،تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم مُلتقيات توظيف بالمحافظات، ومتابعة فرص العمل  التي تقدمها الشركات الخاصة..

ورغم التحديات العالمية، يُشار هنا إلى أن البطالة تراجعت في مصر من حوالي 13% عام 2014،إلى 7%  الآن، بسبب خطة الدولة في المواجهة، من خلال المشروعات العملاقة، وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل، وكذلك مُلتقيات التوظيف بالتعاون مع القطاع الخاص، وغيرها من "استراتيجيات المواجهة".

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وزارة العمل: متابعة برامج التدريب المهنى للشباب على مهن يحتاجها سوق العمل ببنى سويف

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