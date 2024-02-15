وزارة العمل: متابعة برامج التدريب المهنى للشباب على مهن يحتاجها سوق العمل ببنى سويف

قالت وزارة العمل فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة بنى سويف نظمت جولة تفقدية لمتابعة سير عملية التدريب المهنى على مهن صيانة الحاسب الآلي، وصيانة المحمول، والتى يجرى تنفيذها فى مركز التدريب المهني بشرق النيل بني سويف، ضمن برنامج تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم طبقًا لاحتياجات سوق العمل، وذلك من خلال مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة في 8 محافظات في صعيد مصر، لتؤهل الشباب على 5 مهن مُستقبلية.

مراكز التدريب المهني

وتغطى مراكز التدريب المهني محافظات أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبنى سويف، والفيوم "، على مجالات ومِهن:الطاقة الشمسية، والتفصيل والخياطة، وصيانة المحمول، وصيانة الحاسب الآلي، والتطريز اليدوى،لإكساب الشباب من الجنسين من سن 18 إلى 35 سنة على التدريبات والمهارات الحديثة،التى ترفع من قُدراتهم،وتعمل على تعزيز حصولهم على فرص عمل مختلفة بسوق العمل، وذلك فى إطار التعاون المُثمر بين "الوزارة" وبرنامج الأغذية العالمى WFP"، وشركة "قُدرة للتنمية والحلول التكنولوجية" فى مجال تنمية رأس المال البشري وفقًا لمتطلبات سوق العمل الحديثة،وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

مبادرة حياة كريمة

وأوضح أحمد نظمى مدير مديرية العمل ببنى سويف، أن تلك التدريبات تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات والإدارات المُختصة بملف التدريب المهني،بتكثيف الجهود وتنفيذ البرامج لإنجاز خطة 2023-2024،لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل،مع التوسع في دمج الفئات الأكثر إحتياجًا في تلك الخطط ومنهم "ذوي الهمم" و"المرأة المَعيِلة"،في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"،وتنفذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية مهارات الشباب.

وأضاف مدير المديرية أنه قام بالجولة أحمد معوض وكيل المديرية، للإطمئنان على سير العملية التدريبية دون اى معوقات، والاستماع إلى آراء ومقترحات المتدربين لتعظيم الإستفادة والمخرجات من البرامج المتاحة.

كما أعرب المتدربين عن سعادتهم بالتدريب، وتطلعهم للبدء في الإلتحاق بسوق العمل فور انتهاء التدريب، ومؤكدًا إستمرار تقديم مزيد من البرامج التدريبية المجانية للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل الداخلى والخارجى..