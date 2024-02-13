وزارة العمل: حصر 44 مركزًا تدريبيًا خاصًا.. وحصول 4 على الرخصة المؤقتة بسوهاج

نظمت مديرية العمل بمحافظة سوهاج، اجتماعًا ضم الإدارة العامة لشئون المناطق والإدارة العامة للرعاية وإدارات التدريب المهني وبحوث العمالة وكل مكاتب العمل في المحافظة، التي سبق أن قامت بحصر 44 مركز تدريب مهنيا خاصا تمارس نشاط التدريب تحت مسميات متعددة (مركز تدريب مهني - أكاديمية - معهد)، حيث جرى التواصل معها لحصولها على الرخصة المؤقتة من وزارة العمل ودخولها في مشروع مهني 2030، كما جرى التنبيه على مديري المكاتب المختصة بمواصلة التواصل مع أصحاب مراكز التدريب المهني وتيسير كل الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص وشرح مميزات وحوافز مشروع مهني 2030 وحث المراكز على تسجيل بياناتهم ورغباتهم في الترخيص على الرابط الإلكتروني الذي أتاحته الوزارة على موقعها على الإنترنت لتسهيل الإجراءات اللازمة لمنح التراخيص لكون وزارة العمل هي الجهة الوحيدة المختصة بمنح تراخيص مراكز التدريب المهني وفقًا لقانون العمل.

وأوضح الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج، فى تقريره للوزارة، أن ذلك اللقاء يأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة حول مشروع وزارة العمل مهني 2030، حيث وجه بحصر كل مراكز التدريب المهني الخاصة التي تمارس نشاط التدريبات المهنية أيًا كان مسماها، والتي يلزم لها لممارسة نشاطها حصولها على ترخيص من وزارة العمل وفقًا للمواد القانونية رقم 135، 136، 137،138 من قانون العمل 12 لسنة 2003، وأفاد مدير المديرية بأنه حصل 4 من المراكز الخاصة على الرخصة المؤقتة بحضور وزير العمل وهى مراكز التدريب المهني (المركز الأوروبي للتدريب، ومركز الجمهورية للعلوم المهنية، وشركة الشروق للتدريب، وشركة الوسام للتدريب)، ومحددًا الشروط الواجب توافرها عند تقديم الطلب للحصول على الرخصة المؤقتة فيما يلى: السجل التجاري مثبتا به شكل الشركة سواء مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسئولية محدودة إضافة إلى البطاقة الضريبية وبطاقة الرقم القومي والمكان المعد لممارسة نشاط التدريب المهني، كما جرى تكليف إدارة السلامة والصحة المهنية ومكاتبها بإصدار خطابات لأصحاب المراكز موجهة للحماية المدنية لإنهاء الموافقات اللازمة، حيث جرى بالفعل تسليم 8 خطابات حتي الآن للمراكز التي طلبت ذلك، كما جرى موافاة الإدارة المركزية للتدريب المهني بكافة البيانات لهذه المراكز وأماكنها وأصحابها.

