الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزارة العمل: حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في المشروعات الكبرى بمطروح

حملات تفتيشية لحصر
حملات تفتيشية لحصر العمالة غير المنتظمة

نظمت مديرية العمل بمحافظة مطروح، من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية بالاشتراك مع مكتب مطروح للسلامة والصحة المهنية، حملة تفتيشية لحصر وتسجيل العمالة الغير منتظمة بمواقع عمل مختلفة في بعض من الشركات الكبرى للمقاولات بمدينة سيدي حنيش (مشروع سيلفر لاند) بمطروح، لتسجيلهم على قاعدة بيانات المديرية تمهيدا لإنشاء المنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة.

حصر العمالة غير المنتظمة 

وتتيح المنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة تسهيل إجراءات تسجيل البيانات بصورة دقيقة ما يترتب عليه تقديم الخدمة بشكل لائق ودقيق وسريع، مع الاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية التي تضمن بيئة عمل آمنة للعاملين في هذه المشروعات، وذلك فى ضوء جهود المديرية وأجهزتها فى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة من مخاطر بيئة العمل المختلفة وشمولهم بمظلة الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية التي توفرها المديرية بشكل دوري طوال العام فى المناسبات والأعياد.

تكثيف الحملات التفتيشية

وأوضح عاطف درويش، مدير مديرية العمل بمطروح، في تقريره للوزارة بأن تلك الجهود تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت بالمحافظة واستكمال عمليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة لشمولهم بمظلة الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية التى يتم توفيرها لتلك الفئة بشكل دورى، وكذلك التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت لحماية العنصر البشرى والممتلكات من مخاطر بيئة العمل وخاصة هذه الفئة التي توليها الوزارة بالرعاية الكاملة.

وأضاف مدير المديرية أن الحملة التفتيشية جرت على وهي: شركة قورة للاستثمار العقاري وشركة أوراسكوم للإنشاءات، وشركة ريديكون للإنشاءات والمقاولون التابعين لها (60 مقاولا وشركة صغرى للمقاولات).

كما أفاد مصطفى جابر، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمطروح، بأن الحملة قامت بمراجعة بيانات العاملين بالشركات والمقاولين التابعين لها تمهيدا لتسجيلهم بقاعدة البيانات (العمالة غير المنتظمة)، وكذلك قيام شركة أوراسكوم بإنشاء إدارة لإعداد وتدريب والكشف الطبي على العاملين فور استلامهم للعمل وتعريفهم بأخطار المهن التي يعملون بها مع توفير جميع الخدمات اللوجستية للعاملين لأداء مهامهم على أكمل وجه في بيئة عمل آمنة.

مديرية العمل محافظة مطروح الصحة المهنية العمالة الغير منتظمة حملات تفتيشية

مواد متعلقة

وزارة العمل: متابعة برامج التدريب المهنى للشباب على مهن يحتاجها سوق العمل ببنى سويف

وزارة العمل: توعية العمال بأحكام قانون العمل والمفاوضة الجماعية بأسيوط

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

تفاصيل توقيع رمضان صبحى للزمالك وموعد ارتداء اللاعب الفانلة البيضاء

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

طريقتان لعمل الجبنة القريش في المنزل

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

4 نوات شديدة تختتم بها الإسكندرية موسم الشتاء 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

وائل لطفي

البينة على من ادعى!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية