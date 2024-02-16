شروط وتفاصيل.. "الأوقاف" تعلن عن وظائف جديدة "إمام وخطيب ومدرس"

أعلنت وزارة الأوقاف عن وظائف جديدة لعام 2024 لوظيفة إمام وخطيب ومدرس عن طريق التعاقد.

تنشر"الدستور" شروط وتفاصيل التعاقد كما حددتها وزارة الأوقاف والجهاز المركزي للمحاسبات.. وهي كالتالي..

وصف الوظيفة: يختص شاغل الوظيفة بإمامة المصليين وإقامة الشعائر الدينية وإلقاء الخطب والدروس والقوافل تنفيذًا لخطة الوزارة المعدة لنشر الدعوة الإسلامية.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية: يشرف على كافة الأنشطة التي تؤدى بالمسجد أو ملحقاته ويشرف على جميع العاملين بالمسجد ومتابعة قيامهم بالمهام الموكلة إليهم.

المهارات الفنية: الالتزام بأخلاقيات العمل والسلوك القويم.

شروط المتقدمين

العمر:يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما.

مستوى المؤهل: مؤهل عال أزهري.

شروط المؤهل: مؤهل عال أزهري وفقًا للمرفق.

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان علي مسئولية الجهة

التقدير: ألا يقل عن مقبول

المستندات المطلوبة:

الصورة الشخصية

الرقم القومي وجه أول سارية

الرقم القومي وجه ثاني سارية

المؤهل الدراسي

المؤهل الأعلى إن وجد

صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف (وجهين بحسب الأحوال)

الموقف من الخدمة العسكرية

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

إيصال الإيداع البنكي.



بيانات الإعلان

بداية الإعلان:2024/02/16

نهاية الإعلان:2024/03/16



بيانات الاتصال: ملاحظات مهمة جدا تجب مراعاتها أثناء التسجيل:-



- يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع.

- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الاسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

- في حال تقديم إفادة بالمؤهل يجب أن تشتمل على البيانات الأساسية ولاسيما (التقديرالعام والنسبة المئوية والتخصص) وإلا سيتم رفض الطلب.

- في حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة، وإلا سيتم رفض الطلب.

يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 26 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر- بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري) علمًا بانه يكون الإيصال وارد به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وكذا رقم حساب الجهاز، وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو أن يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم).