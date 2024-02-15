الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة الأوقاف تفتتح 26 مسجدًا فى عدد من المحافظات غدًا

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

تفتتح وزارة الأوقاف، في إطار خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، 26 مسجدًا غدا الجمعة 15 فبراير 2024، منها 20 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و6 مساجد صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه 584 مسجدًا منها 455 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و129 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

 

كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 16 / 2 / 2024 م عدد 11606 مسجد، بتكلفة تقدر بنحو 16 مليارًا و61 مليون جنيه.

 

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف بني سويف
1. مسجد الرحمن الرحيم - المنطقة الصناعية كوم أبو راضي ( مجمع العرب) - مركز الواسطى.

 

مديرية أوقاف الإسماعيلية
2. مسجد الزهراء - جلبانة - القنطرة شرق.

 

مديرية أوقاف سوهاج
3. مسجد العتيق- الشيخ جمعة - طهطا

4. مسجد علي يوسف - نجع المشايخ - دار السلام

5. مسجد الفتح ( آل همام ) - مشطا - طما

6. مسجد التراضي - أبو سقير - الحرجة بحري - عرابة أبيدوس.

 

مديرية أوقاف الشرقية
7. مسجد المصطفى - قرية زور أبو الليل - أولاد صقر

8. مسجد عزبة ماهر الكبرى الروضة - فاقوس

9. مسجد التوبة - عزبة ثابت - م رضوان - أبو كبير.

 

مديرية أوقاف الجيزة
10. مسجد الرحمن - عزبة قرني - العياط.

 

مديرية أوقاف المنيا
11. مسجد النور - إبجاج الحطب - مطاي

12. مسجد السلام - أبو يعقوب - المنيا

13. مسجد مبارك الغربي - عزبة مبارك - بلنصورة - أبو قرقاص.

 

مديرية أوقاف البحيرة
14. مسجد علواني حمد القبلي - قرية أبو الشقاف - مركز حوش عيسى

15. مسجد الدفراوي- الإبراهيمية - مركز إيتاي البارود

16. مسجد عبد المولى - جزيرة الضهرية- مركز إيتاي البارود

17. مسجد مورده إشليمة- مركز إيتاي البارود.

 

مديرية أوقاف القليوبية
18. مسجد الشهيد مسعد جميل - أرض الجباسات- شبرا الخيمة شرق

19. مسجد الإخلاص - طحانوب- شبين القناطر غرب.

 

مديرية أوقاف مطروح
20. مسجد الشيخ كندي بو ملحا - منطقة آبار نوح أولاد نوح.

 

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الشرقية
1. مسجد الوحدة - بساتين بركات نمرة 1 - بلبيس

2. مسجد الزعفرانية - بردين.

 

مديرية أوقاف الإسكندرية
3. مسجد زاوية سلطان - محطة الرمل.

 

مديرية أوقاف القليوبية
4. مسجد أبو بكر الصديق - المنيرة - القناطر الخيرية.

 

مديرية أوقاف سوهاج
5. مسجد آل صالح - السمطا - البلينا.

 

مديرية أوقاف أسوان

6. مسجد أبو بكر الصديق - نجع الشيخ تاج الدين - السباعية

الأوقاف أ د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مسجد محافظات الجمعة

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

عاجل.. قرار من بايدن بشأن الفلسطينيين الموجودين فى أمريكا

سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الخميس 15 فبراير 2024

الفراخ البيضاء بـ96 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 15 فبراير 2024 

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلى يقتحمون قرية المجاز بمسافر يطا

عاجل.. بسبب مخاوف من اضطرابات أمنية.. نقل مروان البرغوثى من سجن عوفر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سعد الحريري ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب في عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

وائل لطفي

البينة على من ادعى!

ماجد حبته

القمة الـ41 للنيباد

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"