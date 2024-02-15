وزارة الأوقاف تفتتح 26 مسجدًا فى عدد من المحافظات غدًا

تفتتح وزارة الأوقاف، في إطار خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، 26 مسجدًا غدا الجمعة 15 فبراير 2024، منها 20 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و6 مساجد صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه 584 مسجدًا منها 455 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و129 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 16 / 2 / 2024 م عدد 11606 مسجد، بتكلفة تقدر بنحو 16 مليارًا و61 مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف بني سويف

1. مسجد الرحمن الرحيم - المنطقة الصناعية كوم أبو راضي ( مجمع العرب) - مركز الواسطى.

مديرية أوقاف الإسماعيلية

2. مسجد الزهراء - جلبانة - القنطرة شرق.

مديرية أوقاف سوهاج

3. مسجد العتيق- الشيخ جمعة - طهطا

4. مسجد علي يوسف - نجع المشايخ - دار السلام

5. مسجد الفتح ( آل همام ) - مشطا - طما

6. مسجد التراضي - أبو سقير - الحرجة بحري - عرابة أبيدوس.

مديرية أوقاف الشرقية

7. مسجد المصطفى - قرية زور أبو الليل - أولاد صقر

8. مسجد عزبة ماهر الكبرى الروضة - فاقوس

9. مسجد التوبة - عزبة ثابت - م رضوان - أبو كبير.

مديرية أوقاف الجيزة

10. مسجد الرحمن - عزبة قرني - العياط.

مديرية أوقاف المنيا

11. مسجد النور - إبجاج الحطب - مطاي

12. مسجد السلام - أبو يعقوب - المنيا

13. مسجد مبارك الغربي - عزبة مبارك - بلنصورة - أبو قرقاص.

مديرية أوقاف البحيرة

14. مسجد علواني حمد القبلي - قرية أبو الشقاف - مركز حوش عيسى

15. مسجد الدفراوي- الإبراهيمية - مركز إيتاي البارود

16. مسجد عبد المولى - جزيرة الضهرية- مركز إيتاي البارود

17. مسجد مورده إشليمة- مركز إيتاي البارود.

مديرية أوقاف القليوبية

18. مسجد الشهيد مسعد جميل - أرض الجباسات- شبرا الخيمة شرق

19. مسجد الإخلاص - طحانوب- شبين القناطر غرب.

مديرية أوقاف مطروح

20. مسجد الشيخ كندي بو ملحا - منطقة آبار نوح أولاد نوح.

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الشرقية

1. مسجد الوحدة - بساتين بركات نمرة 1 - بلبيس

2. مسجد الزعفرانية - بردين.

مديرية أوقاف الإسكندرية

3. مسجد زاوية سلطان - محطة الرمل.

مديرية أوقاف القليوبية

4. مسجد أبو بكر الصديق - المنيرة - القناطر الخيرية.

مديرية أوقاف سوهاج

5. مسجد آل صالح - السمطا - البلينا.

مديرية أوقاف أسوان

6. مسجد أبو بكر الصديق - نجع الشيخ تاج الدين - السباعية