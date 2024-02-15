أمين الفتوى: إفشاء أسرار الزوجين من أفعال أشر الناس (فيديو)

حذر الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من أفشاء الزوجين، مهما كان الأمر بسيطا، لافتا إلى أن هناك أمورا متفقا عليها ألا تظهر لغير الزوجين، ومنها تفاصيل العلاقة الزوجية الجسدية، ومن يفعل هذا يعتبر من أشر الناس.



وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، اليوم الخميس: "لا ينبغى أن يتحدث الزوجان عن أى أمر فيما يتعلق بالعلاقة الزوجية"، مستشهدا بالحديث النبوي الشريف: "إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وتُفْضِي إِلَيْهِ، ثم يَنْشُرُ سِرَّهَا".

وأضاف: "بعض الزوجات يتحدثن عن هذا الأمر حتى ولو بمزاح، وسيدنا النبي عندما علم أن بعض النساء يفعلن هذا غضبا"، مستشهدا بالحديث النبوي الشريف: "عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده فقال لعل رجلا يقول ما فعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها، فأرم القوم أي بفتح الراء وتشديد الميم أي سكتوا من خوف ونحوه، فقلت أي والله يا رسول الله إنهم ليفعلون وإنهن ليفعلن.. قال لا تفعلوا فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة فغشيها والناس ينظرون".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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