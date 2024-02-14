الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

هانى تمام: الأكل والشرب بعد تكبيرة الإحرام "يبطل الصلاة" (فيديو)

د. هاني تمام
د. هاني تمام

قال د.هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن هناك مُبطلات للصلاة منها نقض الوضوء أو الأكل والشرب والنظر والتفاعل مع العالم الخارجي، لافتًا إلى أن تكبيرة الإحرام فى الصلاة تحرم كل شىء إلا ذكر الله.

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 أضاف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة ببرنامج "البيت" المذاع على فضائية "الناس"، الأربعاء: "تلاقي في رمضان ناس تكون موجودًا في المسجد أثناء المغرب، فيفطروا على تمر ويكون في باقى فى فمهم فيدخلوا فى الصلاة والطعام في فمهم، وممكن يكون واحد بيصلى ونزل مطر، فيدخل المطر فى فمه فبلعه، كل ده يُبطل الصلاة".

وتابع "الحركات الكثيرة أو النظر للناس أو عمل أى ردود فعل أثناء الصلاة كل هذا يبطل الصلاة". 

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة. 

https://youtu.be/oGm4iUlrZ7c?si=W2q2EwUN92L7Nseh

الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه بجامعة الأزهر مبطلات للصلاة الإحرام فى الصلاة

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