الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قاضى قضاة فلسطين: مصر اكتشفت مخطط التهجير منذ اليوم الأول للحرب على قطاع غزة

نقيب الأشراف مع الدكتور
نقيب الأشراف مع الدكتور محمود الهباش

قال نقيب الأشراف، السيد محمود الشريف، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أول رئيس عربى دعا لدعم أهل غزة، مؤكدًا أن مصر ستظل داعمة وبقوة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى الشقيق.

وأضاف نقيب الأشراف، خلال لقائه مستشار الرئيس الفلسطينى للشئون الدينية قاضى القضاة الدكتور محمود الهباش، بمقر النقابة، أن مصر لم تتراجع عن مساعيها فى إقرار السلام بالمنطقة، وإقرار حق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأوضح رفض الدولة المصرية مخطط التهجير القسرى، الذى يسعى إليه الاحتلال الإسرائيلى، والذى من شأنه المساس بأمن مصر القومى، الذى هو خط أحمر، مشددًا على أن هذا الأمر لن تسمح به مصر، قيادة ودولة وشعبًا، أو الاقتراب منه تحت أى ظرف من الظروف.

وأثنى على الدور الرائد للقيادة السياسية المصرية التى كان لها بالغ الأثر فى تخفيف معاناة الشعب الفلسطينى الشقيق، سواء من حيث الجهود السياسية والتى كان من نتائجها التوصل لهدنة ووقف الهجمات الإسرائيلية على فلسطين وقطاع غزة، أو من حيث تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصال القوافل عبر استمرار فتح منفذ رفح البرى الذى لم يتم غلقه منذ بداية الأزمة، مؤكدًا أن مصر كانت لها أدوار سياسية ودبلوماسية فاعلة لدعم الحق الفلسطينى وتحقيق الهدوء فى غزة.

من جانبه، أكد مستشار الرئيس الفلسطينى للشئون الدينية تقديره البالغ للرئيس عبدالفتاح السيسى والدولة والشعب المصرى، موضحًا أن الموقف المصرى داعم ومساند للشرعية والقيادة الفلسطينية. وقال: «إن مصر اكتشفت مخطط التهجير منذ اليوم الأول لحرب غزة، ولولا الموقف المصرى الصارم فى رفض مخطط التهجير لنجحت إسرائيل فى مخططها». وأضاف أن مصر فتحت المعابر والحدود والموانئ والمطارات لاستقبال الجرحى الفلسطينيين بمستشفياتها، وقدمت أكثر من ٧٠٪ من حجم المساعدات التى وصلت إلى غزة، وجنّدت جمعية الهلال الأحمر المصرى نفسها مع الهلال الأحمر الفلسطينى.

ولفت إلى أن هناك تطابقًا فى الرأى بين الرئيس السيسى والرئيس أبومازن والدولتين المصرية والفلسطينية والشعبين فيما يخص قضية التهجير.

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

عاجل.. عامر حسين يكشف تفاصيل نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك بالسعودية

عاجل.. الأرصاد تُحذر من طقس الخميس: "شديد البرودة ليلًا"

عاجل| تعطيل الدراسة بالإسكندرية لسوء الأحوال الجوية.. غدًا

أجمل صور عيد الحب 2024 وسر ارتباطه بـ "فالنتين"

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

وائل لطفي

البينة على من ادعى!

ماجد حبته

القمة الـ41 للنيباد

عبد الرحيم طايع

مصر وتركيا.. الوئام الذى سطع كالشمس!

لواء.حمدى البطران

أردوغان فى مصر

عبد الرحيم طايع

الروح الإيفوارية العظيمة

مدحت بشاى

الهوية المصرية.. والمناعة الثقافية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"

جنوب إفريقيا تحاصر إسرائيل مجددًا فى محكمة العدل الدولية