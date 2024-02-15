الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

1444 مسجدًا تصدح بذكر الله انطلاق البرنامج الدعوي مجالس العلم والذكر بالمساجد الكبرى

المساجد
المساجد

انطلقت اليوم الخميس، مجالس العلم والذكر بالمساجد الكبرى تحت عنوان: "فضل الذكر وآدابه"، وذلك في ضوء كتاب الأذكار للإمام النووي شرحًا وتطبيقًا، بــ (1444) مسجدًا على مستوى الجمهورية.

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وذلك في ضوء رسالة وزارة الأوقاف وواجبها الدعوي، وحرصًا على تقوية الحس الإيماني وتوفير الأجواء الروحية المناسبة في الشهر الكريم.

وقد أكد العلماء أن من أجلّ وأرفع العبادات وأيسرها وأزكاها عند الله تعالى عبادة ذكر الله تعالى؛ ولقد تضافرت النصوص القرآنية والنبوية في الحث على ذكر الله قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا".

كما أكدوا أن ذكر الله تعالى ينقسم إلى قسمين: ذكر مطلق ؛ وذكر مقيد؛ فأما الذكر المطلق فهو ذكر الله على كل حال: في يقظتك ونومك؛ في حلك وترحالك؛ في حركاتك وسكناتك، أما الأذكار المقيدة: وهي المقيدة بعمل أو حال أو عبادة أو دخول أو خروج أو وقت صباحًا ومساءً أو نوم أو ركوب الدابة أو لبس الثوب أو دخول السوق أو دخول المسجد والخروج منه أو عند الكرب أو عند رؤية المبتلى أو غير ذلك مما هو مذكور ومذخور في كتب الأذكار والدعوات، وبذكر الله تطمئن قلوب الذاكرين.

مجالس العلم مجالس العلم والذكر مجالس العلم والذكر بالمساجد مجالس العلم والذكر بالمساجد الكبرى فضل الذكر وآدابه كتاب الأذكار للإمام النووي

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