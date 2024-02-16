الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 28 وظيفة بالهيئة العامة للنقل النهرى

الدكتور صالح الشيخ
الدكتور صالح الشيخ

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة لتلبية حاجة الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل لتعيين عدد 24 في وظيفة مهندس بناء سفن ثالث و4 في وظيفة إخصائي حاسبات آلية ثالث، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
وقد أتاح الجهاز الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة لهhttps://jobs.caoa.gov.eg في الساعات الأولى من صباح اليوم، على أن يتم فتح باب التقديم على البوابة في الفترة من 1 إلى 16 مارس المقبل.

 

شروط المسابقة

ويشترط في من يتقدم للمسابقة ما يلي:-
1. أن يكون متمعتًا بالجنسية المصرية.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
5. ألا تزيد سن المتقدم عن 35 عامًا في تاريخ نشرالإعلان.

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6. بالنسبة لوظيفة مهندس بناء سفن: أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عال هندسي فى أحد التخصصات الآتية: (هندسة بحرية وعمارة سفن/ ميكانيكا/كهرباء/ميكاترونك). 
ومقيد بنقابة المهندسين.
7. بالنسبة لوظيفة إخصائى حاسبات آلية ثالث: أن يكون المتقدم حاصلً على مؤهل عال متخصص فى مجال الحاسبات والمعلومات أو ما يعادله.
8. أن يكون التقديرالعام للمتقدم (جيد)على الأقل.
9. أن يجتاز المتقدم الامتحانات وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
10. أن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الجهة طالبة الإعلان.

 

الكشف الطبي وتحليل المخدرات

11. اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات المطلوبة.
12. أن يقدم المتقدم إقرارًا بالجهة طالبة الإعلان عند استيفاء مسوغات التعيين بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصرالعربية وفقًا لما تقتضيه مصلحة العمل بالجهة.

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13. سداد مبلغ مقداره (26) جنيهًا (ستة وعشرون جنيهًا فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية:- (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكل محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الايصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.
ويهيب الجهاز بالسادة المتقدمين الحذر من استغلال سماسرة الوظائف، الذين يدعون قدرتهم على التقديم الإلكتروني نيابة عن المتقدمين أو التأثير في مجريات المسابقة، حيث إن الجهاز قام بحوكمة منظومة المسابقات وتحصينها ضد أي تدخل بشري، مشددًا أن أي شخص سواء داخل أو خارج الجهاز لا يمكنه العبث أو التدخل في منظومة المسابقات.

التنظيم والإدارة الهيئة العامة للنقل النهري وظيفة مهندس الخدمة المدنية

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