تراجع البطالة فى مصر.. أرقام مهمة عن سوق العمل بنهاية 2023

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن وصول عدد المشتغلين فى مصر لـ 28.942 مليون مشتغل خلال الربع الرابع لعام 2023، بينما كان 29.693 مليون فرد في الربع السابق بنسبة انخفاض 2.5٪ وقد بلغ عدد المشتغلين في الحضر 12.278 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف 16.664مليون مشتغل.

عدد المشتغلين بأجر نقدي

ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن عدد المشتغلين بأجر نقدي بلغ 20.817 مليون مشتغل "17.709 مليون ذكورا، 3.108 مليون إناثا" بنسبة 71.9٪ من إجمالي المشتغلين وكذلك 71.9 ٪ في الربع السابق، مقابل 75.0٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ عدد المشتغلين أصحاب الأعمال التي يديرونها ويستخدمون آخرين 849 ألف مشتغل "803 آلاف مشتغل ذكورا، 46 ألف مشتغلة إناثا" بنسبة 2.9٪ من إجمالــي المشتغلين، بينما كان 3.2٪ في الربع السابق مقــابل 3.0٪ في الربع المماثل من العام السابق.

فيما بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 5.854 مليون مشتغل "5.236 مليون مشتغل ذكورا، 618 ألف مشتغلة إناثا" بنسبة 20.2٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 19.3٪ في الربع السابق مقابل 17.9٪ في الربع المماثل من العام السابق.

وسجل عدد المشتغلين المساهمون في أعمال - مشروعات ( داخل الأسرة ) بدون أجر 1.420 مليون مشتغل "560 ألف مشتغل ذكورا، 860 ألف مشتغلة إناثا" بنسبة 4.9 ٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 5.6٪ في الربع السابق مقابل 4.0 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.

المساهمة فى النشاط الاقتصادي

وحول المساهمة في النشاط الاقتصادي، بلغ معـدل المساهمة في النشاط الاقتصادي 43.1٪ من جملة السكان "15 سنة فأكثر" خلال الربع الحالي بينما كان 44.6% خلال الربع السابق مقابل 42.8 % في الربع المماثل للعام السابق، وعلى أساس النوع بلغ معدل المساهمة "الذكـور 68.9٪ مقابل 71.2٪ في الربع السابق وكانت 68.5٪ في الربع المماثل من العام السابق، الإنــاث 16.0 ٪ بينما كان 16.7 ٪ في الربع السابق وكانت 15.1٪ في الربع المماثل من العام السابق".

وسجل معدل المساهمـة ( في الحضر 42.7 ٪، في الريف 43.5 ٪" بينما كان "في الحضر 44.1٪، 45.0 ٪ في الريف" في الربع السابق، مقابل "في الحضر 42.2٪، في الريف 43.3٪" في الربع المماثل من العام السابق، فيما سجلت الفئة العمرية "40 - 49 سنة" أعلى معدلات المساهمة فى النشاط الاقتصادي حيث بلغت 59.5%.

الأنشطة الاقتصادية الأعلى جذبًا للمشتغلين

أهم الأنشطة الاقتصادية التي تحول اليها أكبر عدد من المشتغلين:

• نشاط النقل والتخزين "103" آلاف مشتغل عن الربع السابق.

• نشاط المعلومات والاتصالات "49" ألف مشتغل عن الربع السابق.

• نشاط الزراعة واستغلال الغابات وقطع الأشجار وصيد الأسماك "46" ألف مشتغل عن الربع السابق.

• نشاط الإدارة العامة والدفاع "36" ألف مشتغل عن الربع السابق.

التوزيع النسبي للمشتغلين طبقا ًلأهم الإنشطة الاقتصادية خلال الربع الرابع لعام 2023 1. حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الاقتصادية، حيث بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشـاط 5.322 مليون مشتغـــل "4.485 مليون ذكورا، 837 ألفا إناثا" بنسبة 18.4٪ من إجمالي المشتغلين محتلًا المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.

2. بلغ عـدد المشـتغلين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4.451 مليون مشتغل "3.757 مليون ذكورا، 694 الف إناثا" بنسبة 15.4٪ من إجمالي المشتغلين.

3. كـما بـلغ عـدد المشـتغلين في نشـاط التشـييد والبناء 4.065 مليون مشتغل "4.048 مليون ذكورا، 17 ألفا إناثا" بنسبة 14.0٪ من إجمالي المشتغلين.

4. بلغ عدد المشتغلين في الصناعات التحويلية 3.697 مليون مشتغل "3.380مليون ذكورا، 317 ألفا إناثا" بنسبة 12.8 ٪ من اجمالي المشتغلين.

5. بلــغ عـدد المشـتغـلين في نشــاط النقـل والتـخزين 2.797 ملـيون مشتـغل "2.768 مليـون ذكورا، 29 ألفا إناثا" بنسبة 9.7٪ من إجمالي المشتغلين.

* معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي = قوة العمل "15 سنة فأكثر"/ السكان "15 سنة فأكثر" × 100 * معدل البطالة = المتعطلين / قوة العمل × 100