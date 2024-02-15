"الإحصاء": 1.3% ارتفاعًا فى الصادرات المصرية للبرازيل خلال 2023

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى البرازيل لتسجل 444 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 438 مليون دولار خلال عام 2022، بنسبة ارتفاع قدرها 1.3%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من البرازيل 3 مليارات دولار خلال عام 2023، مقابل 3.7 مليار دولار خلال عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 20%.

حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل 3.4 مليار دولار خلال عام 2023، مقابل 4.2 مليار دولار خلال عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 18%.

وتمثلت أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى البرازيل خلال عام 2023، في أسمدة بقيمة 183 مليون دولار، حديد وصلب بقيمة 46 مليون دولار، محضرات خضر وفواكه بقيمة 38 مليون دولار، خضروات وفواكه بقيمة 30 مليون دولار، زجاج ومصنوعاته بقيمة 21 مليون دولار.

أما عن أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من البرازيل خلال عام 2023، فتشمل حبوبًا بقيمة 726 مليون دولار، خامات حديد بقيمة 607 ملايين دولار، سكر بقيمة 568 مليون دولار، لحومًا بقيمة 392 مليون دولار، حبوبًا بقيمة 99 مليون دولار.

تحويلات المصريين بالبرازيل

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالبرازيل 42.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021 - 2022، مقابل 3.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 - 2021، بينما بلغت قيمة تحويلات البرازيليين العاملين في مصر 1.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 - 2022، مقابل 1.04 مليون دولار خلال العام المالي 2020 - 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 22.7%.

وسجلت قيمة الاستثمارات البرازيلية في مصر 829 ألف دولار خلال العام المالي 2021 - 2022، مقابل 2.4 مليون دولار خلال عام 2020 - 2021، بنسبة انخفاض قدرها 65.9 %.

وسجل عدد سكان مصر 106 ملايين نسمة في فبراير 2024، بينما سجـل عدد سكان البرازيل 217 مليون نسمة لنفس الفترة.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجــديـن بدولــة البرازيل طبقـًا لتقديرات البعثة 1365 مصريًا حتى نهاية 2022.