الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"القومى للحوكمة" يختتم فعاليات الدورة 5 من برنامج "الحوكمة والتحول الرقمى"

برنامج تدريبى
برنامج تدريبى

اختتم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدورة الخامسة من البرنامج التدريبي "الحوكمة والتحول الرقمي" لعدد 25 من قيادات الجهاز الإداري للدولة، يمثلون 12 جهة، والذي تم تنفيذه بمقر كلية هيرتي للحوكمة ببرلين.

وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إن تنفيذ برنامج "الحوكمة والتحول الرقمي" يأتي في إطار اتفاقية التعاون التي تم توقيعها مع كلية هيرتي للحوكمة خلال النصف الأول من عام 2022، واستمرارًا للنهج الذي اتبعه المعهد في تنفيذ البرامج التدريبية الدولية المتميزة، والتي تأتي بالتعاون مع أعرق الجامعات والمعاهد الدولية بالاعتماد على أحدث منهجيات التدريب والتعليم.

الورش التدريبية

وشهد البرنامج، الذي استمر على مدار 8 أيام في برلين، عددا من الورش التدريبية والمناقشات وتبادل الخبرات والآراء حول التحديات الرئيسية للمؤسسات العامة في نطاق مختلف وحدات البرنامج، مثل الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والحوكمة الرقمية، كما تم خلال البرنامج تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للمتدربين، منها زيارة البرلمان الألماني والمستشارية الألمانية.

برنامج تدريبى
برنامج تدريبى
برنامج تدريبى
برنامج تدريبى
القومي للحوكمة الدورة الخامسة الحوكمة والتحول الرقمى برلين التخطيط

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