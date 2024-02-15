الإحصاء يعلن تراجع معدل البطالة لـ6.9٪ خلال الربع الأخير لعام 2023

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض معدل البطالة إلى نحو 6.9٪ من إجمالي قوة العمل خلال الربع الرابع من عام 2023 بتراجع بلغت نسبته 0.2٪ عن الربع السابق، وسجل عدد المتعطلين 2.159 مليون متعطل ( 1.165مليون ذكور، 994 ألف إناث) مقابـل 2.263 مليون متعطل عن الربع السابق بانخفاض قـدره (104) ألف متعطل بنسبة 4.6٪.

معدل البطالة وأعداد المتعطلين

وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن حجـم قوة العمل بلغ 31.101 مليون فرد مقابل 31.956 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة انخفاض مقدارها 2.7٪ وقد بلغت قوة العمل في الحضر 13.599 مليون فرد بينما بلغت في الريف 17.502مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 25.474مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 5.627 مليون فرد.

وأرجع انكماش حجم قوة العمل إلى انخفاض أعداد المشتغلين بمقدار (751) ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق وانخفاض المتعطلين بمقدار (104) ألف متعطل مما أدى إلى انخفاض قوة العمل بمقدار (855) ألف فرد.

وطبقًا للنوع، أظهرت بيانات الإحصاء، أن مـعدل البـطالة بين الذكــور بلغ 4.6٪ من إجمالي الذكور في قوة العمل في خلال الربع الرابع من 2023 بينما كان 4.8% في الربع السابق مقابل 4.7٪ في الربع المماثل من العام السابق، فيما بلغ معدل البطالة بين الإناث 17.7٪ من إجمالي الإناث في قوة العمل في الربع الحالي، بينما كان 17.2 ٪ في الربع السابق مقابل 19.3٪ في الربع المماثل من العام السابق.

أعداد المتعطلين طبقًا للفئة العمرية

وبلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 19 سنة خلال الربع الحالى 7.3٪ مقابل 8.9 ٪ في الربع السابق من إجمالي المتعطلين، وبلغت32.1 ٪ لإجمالي الفئة العمـرية (20- 24 سنة) مقابل 29٪ في الربع السابق، 23 % لإجمالي الفئة العمـرية (25- 29 سنة) قابل 26.4 ٪ في الربع السابق، 37.6٪ من إجمالي المتعطلين في الفئة العمرية (30 - 64 سنة) مقابل 35.7 ٪ خلال الربع السابق.

المتعطلون طبقًا لمحل الإقامة (للحضر والريف)، بلغ معدل البطالة في الحضر 9.7٪ من إجمالي قوة العمل في الحضر، في كلًا من الربع الحالي والربع السابق من عام 2023 مقابل 10.7% فى الربع المماثل من العام السابق، فى حين وصل معدل البطالة في الريف إلى 4.8٪ من إجمالي قوة العمل في الريف، بينما كان 5.1٪ في الربع السابق مقابل 4.5٪ في الربع المماثل من العام السابق.

المتعطلون طبقا للحالة التعليمية: 82.7٪ من إجمالي المتعطلين من حملة المؤهلات خلال الربع الرابع لعام 2023 نسبة المتعطلين من حملة (الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) تصل إلى 82.7٪ في الربع الحالي مقابل 82.4٪ في الربع السابق من اجمالي المتعطلين وفي الربع الحالي موزعة كالآتي:

• 39.6 % من الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقـابـل 38.4٪ بالربع السابق و37.0٪ في الربع المماثل من العام السابق.

• 43.1٪ من حمـلة المؤهــلات الجامعيــة وما فوقهــا مـقابـل 44.0٪ بالـربع السابق بينما كان 46.2٪ في الربع المماثل من العام السابق.