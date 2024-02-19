الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

موعد العيد الكبير 2024 بالتاريخ الميلادي وحكم الأضحية

العيد الكبير
العيد الكبير

يبدأ العيد الكبير 2024 في 10 من ذي الحجة من كل عام، ويتم تحديد موعد العيد الكبير 2024 بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة يوم 29 ذو القعدة فإذا ثبت رؤية الهلال يكون اليوم التالي هو بداية شهر ذي الحجة والذي يكون موعد العيد الكبير 2024 في اليوم العاشر منه، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد العيد الكبير 2024  وفق البحوث الفلكية وعدد ايام الإجازة به للموظفين.

موعد العيد الكبير 2024 بالتاريخ الميلادي؟

حددت البحوث الفلكية موعد عيد الأضحى بالتاريخ الميلادي، وتبدأ أجازة العيد الكبير يوم الأحد 16 يونيو 2024 مع وقفة عرفات، ويبدأ العيد الكبير فلكيًا يوم الاثنين 17 يونيو 2024، ويستمر لمدة 4 أيام وتعد أجازة رسمية للدولة.

ولكن يتم تحديد موعد العيد الكبير فعليًا من قبل دار الإفتاء المصرية بعد  استطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة، يوم 29 ذي القعدة، ويكون العيد الكبير يوم 10 ذي الحجة في جميع الدول الاسلامية. 

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ماذا تفعل في عيد الأضحى ؟

يعد عيد الأضحى هو ثاني أعياد المسلمين، وسُمى بعيد الاضحى  لقيام المسلمين فيه بتقديم أضحية كما يستقبلون العيد بالملابس الجديدة كما تتزين المساجد وتستعد لصلاة العيد.

حكم الأضحية 

ولكن هل الأضحية التي يضحى بها المسلمين في العيد الكبير واجبة على جميع المسلمين، رأى مذهب الحنفية والليث بن سعد، والأوزاعي وربيعة الرأي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، إلى أن الأضحية واجبة على المقيم الموسر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي كل عام، فحملوا فعله على الوجوب، وقالوا: إن الأمر للوجوب كما في سورة الكوثر، والراجح رأي الجمهور أن الأضحية سنة مؤكدة للقادر عليها لجملة من الأحاديث الظاهرة والتي توضح أنها واجبةعلى القادر فقط. 

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