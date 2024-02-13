الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إجازات شهر فبراير والإجازات الرسمية 2024

اجازات شهر فبراير
اجازات شهر فبراير ٢٠٢٤

إجازات شهر فبراير 2024 تحددها الدولة وفقًا للأجازات الرسمية التي حصل فيها الموظفون على إجازة مدفوعة الأجر، وغالبًا ما تكون هذه الاجازات لمناسبات دينية أو قومية، وتعرض الدستور في التقرير التالي اجازات شهر فبراير ٢٠٢٤ والإجازات الرسمية 2024.

إجازات شهر فبراير ٢٠٢٤

يبحث الموظفون عن إجازات شهر فبراير ٢٠٢٤  والتي يحصل فيها الموظفون على اجازة مدفوعة الأجر سواء العاملين في القطاع الخاص أو العام.

و لا توجد أي إجازات شهر فبراير ٢٠٢٤، ويحصل العاملون في الدولة على راحات اسبوعية وهي أيام الجمعة والسبت من كل اسبوع وتصادف الجمعة 2 فبراير 2024، السبت 3 فبراير 2024

الجمعة 9 فبراير 2024، السبت 10 فبراير 2024

الجمعة 16 فبراير 2024، السبت 17 فبراير 2024

الجمعة 23 فبراير 2024، السبت 24 فبراير 2024

 

إجازات شهر فبراير 2024 والإجازات المتبقية على مدار السنة

6 أيام.. إجازات شهر فبراير 2024 وإجازات شهر رمضان

ما هي الإجازات الرسميه لعام 2024؟

يبلغ عدد الإجازات الرسمية في مصر لعام ٢٠٢٤ ١٦ يومًا، موزعة على مدار العام، يحصل خلالها الموظفون في القطاع الإداري للدولة والموظفون في القطاع الخاص على أجازة مدفوعة الأجر، تأتي الأجازات الرسمية خلال عام 2024 كالتالي: 

خلال شهر أبريل هناك عدة أيام أجازة رسمية وهي  الأربعاء ١٠ - الخميس 11ابريل  عيد الفطر المبارك، الخميس ٢٥ عيد تحرير سيناء.

خلال شهر مايو يومي أجازة وهي الأربعاء ١: عيد العمال، الاثنين ٦: عيد شم النسيم.

يونيو: الاثنين ١٧ - الأربعاء ٢٠: عيد الأضحى المبارك.

يوليو: الاثنين ٨: رأس السنة الهجرية.

أكتوبر: الأحد ٦: انتصارات أكتوبر ١٩٧٣.

ديسمبر: و لا توجد إجازات رسمية.

وحصل الموظفون والعاملون في القطاع الخاص على أجازة يوم الأحد ٧ يناير 2024  عيد الميلاد المجيد، ولا توجد إجازات رسمية في شهري فبراير ومارس. 

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اجازات شهر رمضان 2024

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تعرف على أيام إجازات شهر رمضان 2024

اجازات شهر فبراير الإجازات الرسمية 2024 شم النسيم عيد الفطر عيد تحرير سيناء عيد الأضحى

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