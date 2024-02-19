عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024.. وموعد رؤية هلال عيد الفطر

يبحث العديد من المواطنين عن عدد الايام المتبقية على شهر رمضان 2024، وترصد الدستور خلال التقرير التالى عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024.

عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024

يأتى شهر رمضان 2024 فى يوم 11 مارس أى متبقي 20 يومًا على شهر رمضان الكريم شهر الخير والبركات.

موعد رؤية هلال شهر رمضان 2024

تستطلع دار الإفتاء المصرية الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان يوم 29 شعبان 1445، ويتم الإعلان عن موعد شهر رمضان 2024 من خلال بيان رسمي.

ويمكن أن تختلف رؤية هلال شهر رمضان من بلد إلى آخر، حيث تعتمد بعض الدول على الرؤية الشرعية، فيما تعتمد دول أخرى على الحسابات الفلكية، الأمر الذي قد يتسبب في اختلاف بداية شهر رمضان في بعض الأحيان.

تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك

يوجد العديد من التهنئات التى من الممكن أن تقولها للأشخاص المقربين فى شهر رمضان ومنها:

كل عام وأنت بخير يا صديقي العزيز بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، وأسال الله العظيم أن يبلغنا الشهر الكريم سنوات عديدة.

رمضان كريم عليك يا أغلى الغاليين، كل عام وأنت بخير وفي سعادة وهناء.

أرسل لك أجمل الكلمات التي تحمل الحب والود من داخل قلبي أهنئكم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

موعد عيد الفطر 2024

يتم تحديد موعد عيد الفطر بعد رؤية هلال شهر شوال، حيث يتم استطلاع الهلال يوم 29 رمضان 1445 هجريًا، الموافق 8 أبريل 2024 ميلاديًا، إذا تم رؤية الهلال في ذلك اليوم، فسيكون أول أيام عيد الفطر هو اليوم التالي، أي يوم الأربعاء 9 أبريل 2024 ميلاديًا، أما إذا تعثرت رؤية الهلال، فسيكون يوم الخميس 10 أبريل 2024 ميلاديًا هو أول أيام عيد الفطر.