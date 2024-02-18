أفكار إفطار شهر رمضان 2024.. طريقة عمل عرق فلتو بالخضروات وفراخ تندوري

ننشر أفكار فطار رمضان 2024 حيث تبحث عدد كبير من السيدات عن أفكار مختلفة لتحضيرالطعام خلال شهر رمضان ففكرة التحضير يوميا في فطار بشكل مختلف تسبب ارق للكثير من السيدات لأنهم يفكرون طوال الوقت في تحضير وجبات مختلفة من أجل توفير سفرة تنال اعجاب اسرهم يوميا للعائلة خاصة خلال شهر رمضان وهو ما يحتاج لعدد 30 سفرة.

أفكار فطار رمضان 2024

‏ونوضح في السطور التالية مجموعة من أبرز الأفكار التي يمكن الاعتماد عليها خلال شهر رمضان في تحضير الواجبات وذلك من أجل توفير الاختلاف خلال شهر رمضان ولنسهل على السيدات تحضير وجبات بشكل مختلف.



طريقة عمل فراح التندوري

المقادير:

الفراخ: عدد ٦ اوراك كاملة.

البابريكا: ملعقة كبيرة من البابريكا.

الكاري: ملعقة كبيرة من الكاري

الفلفل الاسود: ملعقة متوسطة من الفلفل الاسود.

الملح: ملعقة متوسطة من الملح.

الكمون: نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

الخل: ملعقة كبيرة من الخل.

الصويا صوص: ملعقة كبيرة من الصويا الصوص.

الصلصة: 2 ملعقة كبيرة من الصلصة.

الزبادي: ٢ كوب لبن زبادي كبير.

خطوات تحضير فراح التندوري

الخطوة الأولى:

ناتي باوراك الدجاج ونقوم بغسلها جيدا وننزع منها الجلد.

الخطوة الثانية :

نقوم بتشريحها بين السكين حتى تدخل بها التتبيلة.

الخطوة الثالثة:

نأتي بكل التوابل مع اللبن و الخل و الصويا و نخلطهم جيدا ونضعهم مع بعضهم البعض ونقلبهم جيدا، حتى تتجانس.

الخطوة الرابعة:

نقوم بوضع اوراك الفراخ و نغطيها كويس بالتتبيلة ونتركها حتى ثاني يوم .

الخطوة الخامسة:

نقوم بانتشال الفراخ و نتركها حتى تستوي ف الفرن لمدة ساعة ثم نقوم بتشغيل الشواية.

الخطوة السادسة:

بعد ربع ساعة نقوم بإخراجها وتقديمها مع ارز بسمتي وسلطة خضراء.

طريقة عمل عرق فلتو مع الخضروات

مدة التحضير: نصف ساعة

تكفى: ٥ أشخاص.

المقادير:

الفلفل الاسود: ثمن فلفل اسود حب.

الملح: نصف ملعقة كبيرة من الملح.

الزعتر: ربع ملعقة زعتر صغيرة من الزعتر.

روز ماري: ربع ملعقة صغيرة من الروز ماري.

ورق ليمون: 10 ورقات ليمون.

ورق لورا: ١٠ ورقات ورق لورا.

الكزبرة: ملعقة صغيرة من الكزبرة.

القرنفل: ١٠ مسامير قرنفل.

الزبدة: ٥ ملاعق زبدة كبيرة.

الثوم: 5 فصوص ثوم كبيرة.

البصل: عدد 3 ثمرة بصل احمر كبيرة.

البسلة: 400 غرام بسلة.

الجزر: عدد 2 ثمرة جزر.

الفلفل الرومي: عدد 2 فلفل رومي اخضر.

خطوات التحضير

الخطوة الأولى:

نقوم بتجهيز العرق الفلتو بعمل فتحات نحشو فيها الفتحات بثوم شرائح وفلفل اسود حب ثم يتبل بملح و فلفل و زعتر و روزماري بودر.

الخطوة الثانية:

نقوم بتحمير العرق في زبدة على نار عالية.

الخطوة الثالثة:

بعد ذلك يوضع بعد التحمير جيداً في حلة الضغط في ماء مغلي منكهة بالثوم و الجزر و البصل و ورق ليمون و لورا مع فلفل اسود و كثبرة و قرنفل حب.

الخطوة الرابعة:

تغلق حلة الضغط لمدة ساعة و نصف مع تهدية النار عليها حتى تمام السواء.

الخطوة الخامسة:

بعد التسوية نخرج العرق و يوضع في ورق زبدة و الومنيوم و يغلق عليه جيداً و يدخل الثلاجة حتى يبرد تمام.

الخطوة السادسة:

ثم بعد ذلك نقوم بتشويح الخضروات البسلة والجزر و الفلفل الرومي و نضيف عليهم من الصوص الخاص بالعرق حتى تمام التسوية و حتى يتقل الصوص.

الخطوة السابعة:

ثم نقطع العرق شرائح بعد ان يبرد تمام و يوضع مع الخضروات ليغلي ٥ دقائق لياخذ من طعم الصوص.

الخطوة الثامنة:

يتم تقديمه مع ارز ابيض و سلطة خضراء.