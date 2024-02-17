السبت 17 فبراير 2024
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أفكار فطار رمضان 2024 ووصفات مختلفة

فطار رمضان
فطار رمضان

ننشر أفكار  فطار رمضان ٢٠٢٤ حيث تبحث عدد كبير من السيدات عن أفكار مختلفة لتحضيرالطعام خلال شهر رمضان ففكرة التحضير يوميا في فطار بشكل  مختلف تسبب ارق للكثير من السيدات لأنهم يفكرون طوال الوقت في تحضير وجبات مختلفة من أجل توفير سفرة تنال اعجاب اسرهم يوميا للعائلة خاصة خلال شهر رمضان وهو ما يحتاج لعدد 30 سفرة.

أفكار  فطار رمضان ٢٠٢٤
 

‏ونوضح في السطور التالية مجموعة من أبرز الأفكار التي يمكن الاعتماد عليها خلال شهر رمضان في تحضير الواجبات وذلك من أجل توفير الاختلاف خلال شهر رمضان ولنسهل على السيدات تحضير وجبات بشكل مختلف.
 

طريقة عمل محشي الكوسة على الطريقة السورية

مقادير الوصفة

كيلو كوسا صغير الحجم.

200 غرام لحم مفروم خالي من الدهون.

حبة صغير بصل مفروم.

4\3 كوب من البرغل أو الكينوا.

ملعقة صغيرة من الملح.

4\1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقتان صغيرتان من البهار المشكل.

2\1 ملعقة صغيرة من الكركم.

أما بالنسبة لمقادير صلصة البندورة، فأنت بحاجة إلى:

أفكار  فطار رمضان ٢٠٢٤
 

1/2 كوب من معجون الطماطم.

حبتان حجم وسط من البندورة المفرومة.

4 فصوص ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة من النعناع المجفف.

ملعقة صغيرة من الملح.

4\1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

2. طريقة عمل محشي الكوسا
 

أما فيما يخص الصلصة، فيتم تحضيرها كالتالي:

ضع معجون الطماطم في قدر كبير.

أضف له الطماطم المقطع، والملح، والفلفل الأسود.

دعه يغلي على النار.

بعد أن حضرت المقادير سابقة الذكر عليك تطبيق الخطوات الآتية لتحضير طبق المحشي:
 

قم بغسل البرغل أو الكينوا جيدًا قبل الطهي.

احفر الكوسا وفرغه من محتوياته.

اخلط كلًا من البرغل أو الكينوا، والبصل المفروم، والملح، والبهار، والكركم، واللحم المفروم.

قم بحشي الكوسا بالخليط المعد بالخطوة السابقة.

ضع الكوسا في الصلصة.

دعه يطهو على نار متوسطة لمدة 40 دقيقة أو حتى ينضج الكوسا.

ضع زيت الزيتون في مقلاة صغيرة، وأضف الثوم حتى يصبح ذهبي اللون ثم قم بإضافة النعناع.

قم بإضافة الثوم والنعناع إلى الكوسا وقلبيه بهدوء.

ويمكنك عمل المسقعة بالبشاميل

المقادير لتحضير مسقعة بالبشاميل

المكونات﻿ 

6 حبات باذنجان.

5 حبات بطاطا.

زيت نباتي للقلي بحسب الحاجة.

مكونات صلصة اللحم﻿ 

750 غرام لحم مفروم.

¼ كوب زيت زيتون.

2 حبة بصل مفروم.

حبة طماطم مفرومة.

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم.

مكونات بهارات صلصة اللحم

2 فص ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة سكر.

ورقة غار.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

رشة قرفة.

مكونات صلصة البشاميل 

900 مل حليب.

120 غرام زبدة.

120 غرام دقيق.

100 غرام جبن بارميزان مبشور.

ملعقة صغيرة ملح.

2 صفار بيض.

رشة جوزة الطيب.

الخطوات لتحضير مسقعة بالبشاميل

خطوات تحضير الباذنجان والبطاطا 

قطّع الباذنجان إلى شرائح رقيقة.

رش القطع بالملح، وضعها في مصفاة لمدّة 30 دقيقة.

اشطف الباذنجان بالماء، واعصره بيديك لتخليصه من الماء الزائد.

اقلِ الباذنجان بالزيت الساخن لينضج.

ضع الباذنجان المقلي على أوراق لامتصاص الزيت الفائض.

اتركه جانبًا لاستخدامه لاحقًا.

قطِّع البطاطا إلى شرائح طويلة واقلها بالزيت.

خطوات تحضير صلصة اللحم 

سخّن مقلاة كبيرة على النار بدرجة حرارة متوسطة.

أضف زيت الزيتون والبصل، وقلبه ليلين وينضج.

أضف اللحم، وقلبه ليصبح بني اللون، ثم أضف الثوم ومعجون الطماطم، وقلبهما.

أضف صلصة الطماطم والسكر والقرفة وورق الغار والملح والفلفل.

اغلٍ المزيج على النار، ثم اخفض درجة الحرارة، واتركه على النار مدّة 30 دقيقة.

ارفع صلصة اللحم عن النار، واتركها جانبًا.

طريقة تحضير صلصة البشاميل 

أذب الزبدة في مقلاة كبيرة على النار بدرجة حرارة متوسطة.

أضف الدقيق، واخفقه جيدًا، ثم أضف الحليب مع الخفق المستمر.

اغلٍ الصلصة على النار مع التقليب لتتكاثف بدرجة حرارة منخفضة.

ارفعها عن النار، وأضف صفار البيض والملح والفلفل وجوزة الطيب وثلاث أرباع الجبن.

اخفق الصلصة بسرعة كبيرة كي لا تتكتّل.

أضف الملح، وخذ ملعقة من الصلصة وقلبها مع صلصة الطماطم.

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