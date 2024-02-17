السبت 17 فبراير 2024
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طريقة عمل العيش الشامي

العيش الشامي
العيش الشامي

ننشر طريقة عمل العيش الشامى حيث يبحث الكثيرون عن طريقة عمل العيش الشامى، والتي يرصدها الدستور في التقرير التالي:

 طريقة عمل العيش الشامى 

المقادير:

 

٢ كوب دقيق 

 

ملعقه كبيرة زيت ذرة 

 

ذرة ملح 

 

 

نصف ملعقة صغيرة سكر

 

معلقة ونصف صغيرة خميرة 

 

كوب ماء دافئ للعجن

 

طريقة عمل العيش الشامي

نضع الخميره على السكر وقليل من المياه الدافئه حتى حتى يتم تفاعل الخميرة مع بعضها.

 

ثم نضيفها على باقى المكونات ونعجنها لمدة ٥ دقائق على الاقل وتغطى وتترك فى مكان دافئ حتى تختمر لمدة ساعة

 

ويتم تقطيعها الى كور صغيرة حوالى ٤٠ كورة وتترك لمدة نصف ساعة أخرى

 

قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٢٠ قبل البدء بفرد،العجينة

 

ثم تفرد بالمردانة

 

وبعد الانتهاء من فردها توضع قطع الخبز فى صاج الفرن ويتم خبزها ويمكن تشغيل الشواية ويخبز لمدة دقيقتين تقريبا.

 

العيش الشامي

العيش الشامي من أشهر انواع المعجنات، في الوطن العربي، ويمكن عمل العيش الشامي في البيت، بكل سهولة، بدلا من شراءه جاهز، فلقد اصبح العيش الشامي، هو الأكثر طلبا لعمل مختلف أنواع السندوتشات؛ فهو يعطي مذاقا خاصة للاطعمة، وخاصة الفراخ واللحوم.

العيش الشامي من أشهر انواع المعجنات، في الوطن العربي، ويمكن عمل العيش الشامي في البيت، بكل سهولة، بدلا من شراءه جاهز، فلقد اصبح العيش الشامي، هو الأكثر طلبا لعمل مختلف أنواع السندوتشات؛ فهو يعطي مذاقا خاصة للاطعمة، وخاصة الفراخ واللحوم.

ولأن الكثير من ربات البيوت أصبحت تحاول إجادة عمل مختلف الأطعمة التي اعتادت شراءها جاهزة من الخارج، وذلك إما للتوفير في الميزانية، أو للحفاظ على صحة أفراد أسرتها، بعد أن اجتاح فيروس كورونا المستجد العالم كله، وأصبح جزءا مزعجا ومخيفا من حياة الجميع، فتبحث الكثير من ستات البيوت عن طريقة عمل العيش الشامي في البيت.

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طريقة عمل العيش الشامى المقادير كوب دقيق نصف ملعقة صغيرة سكر ذرة ملح زيت ذرة

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