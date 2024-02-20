متى عيد الفطر 2024 وعدد الأيام المتبقية على شهر رمضان

اقترب الاحتفال بعيد الفطر المبارك 2024 وما يحمله من بهجة وفرحة تبدأ مع بداية شهر رمضان الكريم للعام الهجري 1445 خلال أيام قليلة لتستمر على مدار 30 يوم وتختمها فرحة عيد الفطر.

نجيب في التقرير التالي عن السؤال المتزايد البحث عنه "متى عيد الفطر 2024" وكذلك عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024.

موعد عيد الفطر 2024

حددت الحسابات الفلكية يوم الاربعاء 10 أبريل 2024 كأول أيام عيد الفطر المبارك وبذلك يتبقى على هذا الموعد 50 يوم.

وتستمر إجازة عيد الفطر حتى الخميس 11 أبريل 2024 ثم الجمعة 12 أبريل 2024.

موعد شهر رمضان 2024

19 يوم تبقت على شهر رمضان 2024 والمحدد موعده فلكيًا الاثنين 11 مارس 2024 ويكون موعد آذان الفجر في الساعة 4:43 وموعد اذان المغرب في الساعة 6:01.

امساكية شهر رمضان 2024

الثلاثاء 2 رمضان 2024

آذان الفجر 4:42

آذان المغرب 6:02

الأربعاء 3 رمضان 2024

آذان الفجر 4:41

آذان المغرب 6:02

الخميس 4 رمضان 2024

آذان الفجر 4:39

آذان المغرب 6:03

الجمعة 5 رمضان 2024

آذان الفجر 4:38

آذان المغرب 6:04

السبت 6 رمضان 2024

آذان الفجر 4:37

آذان المغرب 6:04

الأحد 7 رمضان 2024

آذان الفجر 4:36

آذان المغرب 6:05

الإثنين 8 رمضان 2024

آذان الفجر 4:34

آذان المغرب 6:06

الثلاثاء 9 رمضان 2024

آذان الفجر 4:36

آذان المغرب 6:04

الأربعاء 10 رمضان 2024

آذان الفجر 4:33

آذان المغرب 6:06

الخميس 11 رمضان 2024

آذان الفجر 4:31

آذان المغرب 6:07

الجمعة 12 رمضان 2024

آذان الفجر 4:29

آذان المغرب 6:08

السبت 13 رمضان 2024

آذان الفجر 4:28

آذان المغرب 6:09

الاحد 14 رمضان 2024

آذان الفجر 4:27

آذان المغرب 6:09

الاثنين 15 رمضان 2024

آذان الفجر 4:25

آذان المغرب 6:10

الثلاثاء 16 رمضان 2024

آذان الفجر 4:24

آذان المغرب 6:10

الاربعاء 17 رمضان 2024

آذان الفجر 4:23

آذان المغرب 6:11

الخميس 18 رمضان 2024

آذان الفجر 4:21

آذان المغرب 6:12

الجمعة 19 رمضان 2024

آذان الفجر 4:20

آذان المغرب 6:12

السبت 20 رمضان 2024

آذان الفجر 4:19

آذان المغرب 6:13

الاحد 21 رمضان 2024

آذان الفجر 4:19

آذان المغرب 6:13

الاتنين 22 رمضان 2024

آذان الفجر 4:16

آذان المغرب 6:14

الثلاثاء 23 رمضان 2024

آذان الفجر 4:15

آذان المغرب 6:15

الاربعاء 24 رمضان 2024

آذان الفجر 4:13

آذان المغرب 6:15

الخميس 25 رمضان 2024

آذان الفجر 4:12

آذان المغرب 6:16

الجمعة 26 رمضان 2024

آذان الفجر 4:11

آذان المغرب 6:17

السبت 27 رمضان 2024

آذان الفجر 4:09

آذان المغرب 6:17

الاحد 28 رمضان 2024

آذان الفجر 4:08

آذان المغرب 6:18

الاثنين 29 رمضان 2024

آذان الفجر 4:07

آذان المغرب 6:18

الثلاثاء 30 رمضان 2024

آذان الفجر 4:05

آذان المغرب 6:19