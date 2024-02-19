الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024.. عرض "فراولة" لـ نيللى كريم فى النصف الثانى من رمضان

الفنانة نيللي كريم
الفنانة نيللي كريم

تواصل الفنانة نيللي كريم تصوير مشاهد مسلسلها الجديد “فراولة” الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل بقيادة المخرج محمد علي، ليعرض ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024 المقبل.

واستقر صناع “فراولة” على عرض العمل خلال النصف الثاني من شهر رمضان  الكريم، نظرًا لبدء تصوير العمل خلال الفترة القليلة الماضية، وتدور أحداثه في إطار كوميدي مشوق.

وتجسد نيللي كريم دور ابنة حجاج عبدالعظيم، حارس العقار، خلال أحداث المسلسل التي تصر على تحقيق أهدافها وطموحها بأن تصبح سيدة ذات شأن في المجتمع وتتصاعد الأحداث، حتى تصبح إنفلونسر مشهورة ولها في علم الطاقة، وتكشف الأحداث حقيقة معرفتها بقراءة الفنجان، ويناقش المسلسل قضية اجتماعية مهمة بشكل كوميدي.

وطرحت منصة Watch it الرقمية برومو مسلسل "فراولة" بطولة النجمة نيللى كريم، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، على شاشات المتحدة، وسيطرت الكوميديا على البرومو وعلقت الصفحة الرسمية لـWatch it على البرومو: "فراولة، قادرة تخدعك وتبيع لك النفس اللي بتتنفسه، انتظروا النجمة نيللي كريم في مسلسل فراولة".

كانت منصة watch it قد طرحت البوسترات التشويقية لأبطال مسلسل "فراولة" بطولة النجمة نيللي كريم، المقررعرضه في موسم دراما رمضان 2024.

"فراولة" تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف، كما من المقرر أن ينضم عدد من الفنانين المرشحين خلال الأيام المقبلة.

وقدمت نيللى كريم في رمضان الماضى مسلسل "عملة نادرة" وشارك في بطولته جمال سليمان، أحمد عيد، جومانا مراد، كمال أبورية، ندا موسى، مريم الخشت، محمد فهيم، هشام عاشور، فريدة سيف النصر، محمد لطفى، على الطيب، أحمد فهيم، رمزى العدل، نهى صالح، ريم رءوف، نهى صالح، تامر ضيائى، إيمى إسلام، أحمد الشافعى، أحمد البدرى، وئام مجدى، أشرف السلكاوى وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

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