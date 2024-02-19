الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

رمضان 2024.. أحمد نادر جلال يلتزم بقانون التصوير في "بيت الرفاعي"

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل "بيت الرفاعي"

يواصل المخرج أحمد نادر جلال تصوير مشاهد مسلسل بيت الرفاعي في أكثر من ديكور وانهى معظم مشاهد العمل، استعدادًا لعرضه خلال موسم رمضان 2024 المقبل.

وقالت مصادر لـ"الدستور" إن أحمد نادر جلال يلتزم بدقة شديدة بقانون العمل لمدة 12 ساعة فقط، لكنه يعي جيدًا لما يفعله حيث يستطيع انجاز أكبر عدد ممكن من المشاهد على مدار الساعات التي يعمل بها، مشيرًا إلى انه يتابع مونتاج الحلقات الأولى لتسليمها للقناة العارضة للعمل خلال الشهر الكريم.

وأضافت المصادر أن المخرج أحمد نادر جلال اختار ديكورات مختلفة ومميزة للعمل التي تبرز جمال الطبيعية في مصر، فصور في القناطر الخيرية والاسكندرية، إضافة إلى مناطق متفرقة في القاهرة مثل شبرا بشارع طوسون وناهية ووسط البلد وميدان طلعت حرب، مؤكدًا أنه وضع خطة زمنية لإنهاء العمل خلال العشر أيام الاولى من الشهر الكريم بالتزامن مع العرض.

تدور أحداث مسلسل "بيت الرفاعي" في إطار تشويقي حول بيت الرفاعي، في إشارة إلى منزل التاجر "محمود الرفاعي" وهو رجل معروف بالخير ومحبة أهالي منطقته له، لكن تقع العديد من الأحداث مفاجأة في أحداث المسلسل، إذ أن مهنته الأساسية هي أنه تاجر آثار، والذي يجسده الفنان أمير كرارة، في إطار من التشويق والاكشن وبطريقة تسرد الحارة المصرية بطابع مميز وجديد وبقصص مغايرة عما تم تقديمها من قبل في الدراما المصرية.

وتظهر الفنانة ميرنا جميل مجسدة دور “كوافيرة” تقع في غرامة على الرغم أنه متزوج من الفنانة إيناس كامل، وبينما تظهر الفنانة ملك قورة بدور شقيقته، ويكون كرارة على صراع مع أحمد رزق وهو متزوج من الفنانة دنيا المصري، كما يلعب سيد رجب دور عمه وتقدم عايدة رياض دور والدته، وذلك في إطار شعبي شيق.

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