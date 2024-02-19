الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. ظهور خاص لـ"أحمد غزي" في مسلسل الحشاشين

أحمد غزي
"أحمد غزي"

يشارك الفنان أحمد غزي في الموسم الرمضاني المقبل خلال مسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبد العزيز، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

 

ويظهر “غزي” خلال أحداث العمل بظهور خاص مع النجم كريم عبد العزيز، واقترب على انهاء تصوير مشاهده بالكامل.

الحشاشين مسلسل تاريخي تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، ويجسد فيه كريم عبد العزيز دور حسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين المثيرة للجدل في ذلك العصر، وكانت معاقلهم الأساسية في بلاد فارس وبلاد الشام، وقد أتى حسن الصبّاح إلى مصر في زمن المستنصر بالله الفاطمي. والمسلسل يشارك في بطولته أيضاً فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، نيقولا معوض، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، وعدد كبير من النجوم الشباب.

 

يأتي هذا بالتزامن مع تصدر فيلم الحريفة قائمة أعلى إيرادات في شباك التذاكر بإيرادات تخطت 60 مليون جنيه حتى الآن، والذي تلقى عنه أحمد غزي ردود فعل قوية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد اتقانه لشخصية ششتاوي بكاريزما ملفتة وحضور قوي.

 

وعلى المستوى العالمي، جسد غزي شخصية الملياردير السعودي الشهير عدنان خاشقجي في مرحلة شبابه ضمن أحداث المسلسل البريطاني الشهير The Crown في جزئه الخامس، الذي يُعرض حالياً على منصة نتفليكس ضمن سلسلة أعمالها الأصلية، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم العالميين.

 

أحمد غزي ممثل مصري شاب، درس إدارة الأعمال بجامعة Leeds بانجلترا، وهناك بدأ أولى خطواته في تحقيق شغفه بالتمثيل من خلال تجسيده لشخصية Mo في الفيلم القصير Walkout 1 الذي عُرض في لندن 2020، لتشهد بعدها مسيرته الفنية انطلاقة قوية بعد عودته إلى مصر، بمشاركته في موسم رمضان 2021 في بطولة ثلاث مسلسلات، هي الاختيار 2 وخلي بالك من زيزي، وبين السماء والأرض.

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وفي موسم رمضان 2022 شارك غزي في بطولة مسلسل المشوار أمام محمد رمضان ودينا الشربيني، وفي السباق الرمضاني الأخير 2023 لفت إليه الأنظار في مسلسلي ضرب نار أمام ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ورسالة الإمام مع النجم خالد النبوي. وخارج الموسم الرمضاني، شارك غزي في أعمال أخرى بارزة، من بينها مسلسل الدراما النفسية 60 دقيقة.

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