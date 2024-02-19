بعيدا عن الكنافة والقطايف.. وصفات صحية ولذيذة خلال شهر رمضان 2024

تبحث عدد كبير من السيدات عن وصفات لذيذة وخفيفة فى شهر رمضان 2024، غير التقليدية التى اعتادوا عليها مثل الكنافة والقطايف، ونوضح في السطور التالية عدد من الوصفات الحلوة التي يمكن الاعتماد عليها خلال شهر رمضان 2024 وتقديم سفرة مميزة وجذابة.

وصفات حلويات شهر رمضان 2024

حلويات رمضان 2024.. شرائح التفاح بزبدة الفول السوداني:

زبدة الفول السوداني غنية بالألياف اللى بتساعد فى خفض نسب الكوليسترول المضر في الجسم، كما أنها تساعد فى زيادة النشاط الذهني من خلال البروتين اللى بداخلها، وفيتامين ب 1 وب 2

والتفاح من الفاكهة الغنية بالمواد المضادة للاكسدة اللى بتحافظ علي صحة القلب، وكمان بيساعد في تعزيزعملية الأيض وهو ما يساعد بصورة كبيرة في الوقاية من التعرض للإصابة بأمراض القلب لذا يجب الحرص على تناول التفاح خاصة خلال رمضان من أجل الوقاية من مشكلات القلب.

مكونات طريقة عمل شرائح تفاح مع زبدة فول سوداني

زبدة فول سوداني

تفاح أحمر شرائح

الطريقة: قطعي التفاح شرائح بالعرض وادهني عليها زبدة الفول السوداني ودخليها الفرزير لمدة ساعة.

حلويات رمضان 2024.. كيكة الشوفان بالموز

يعمل الشوفان على توازن نسبة الكوليسترول في الدم، وهو ما يقلل من فرض التعرض للكوليسترول الضار في الجسم كما يساعد بشكل كبير في تقليل التهابات فى الجسم كما يمنحك الشعور بالشبع لفترات طويلة.

ويساعد فى حماية القلب من الجلطات، لأن الشوفان بيحتوي على عناصر مهمة لصحة القلب زى النحاس والحديد والزنك.

ويوجد به نسبة عالية من الألياف الغذائية والتي تساعد على انتظام مستويات السكر في الدم، وزيادة الشعور بالشبع، وتمنح جسدنا الطاقة لفترة اطول، فيعتبر اختيار ممتاز خلال شهر رمضان.

إلى جانب ذلك فإن التوت الأزرق به ألياف غذائية بتحسن حركة الأمعاء وفيه أحماض هيدروكسي بنزويك وسيناميك، اللى بتساعد فى تقوية جهاز المناعة، وكمان غني جدًا بالببتيروستيلبين اللى بيقلل خطر الإصابة بالعدوي.

طريقة عمل كيكة الشوفان بالموز

المكونات:

شوفان

موز مهروس

حليب منزوع الدسم

توت ازرق

عسل نحل

زيت جوز هند

مكسرات

موز شرائح

بيكنج بودر

الطريقة تخلط المكونات كلها معا وتوضع فى الميكرويف حتي تنضج.