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تحقيقات ومتابعات

أسعار ياميش رمضان ٢٠٢٤

ياميش رمضان
ياميش رمضان

يبحث الكثيرون عن أسعار ياميش رمضان ٢٠٢٤ مع اقتراب موعد حلول شهر رمضان في ١١ مارس ٢٠٢٤، ويرصد الدستور في التقرير التالي أسعار ياميش رمضان ٢٠٢٤ بجميع أنواعها.

أسعار ياميش رمضان 2024

جاءت أسعار ياميش رمضان 2024 على قائمة أولويات الأسر المصرية في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق بفعل أسعار الدولار في السوق الموازي وهى كما يلي:-

يتراوح سعر كيلو التمر من 40 - 150 جنيها.
يتراوح سعر كيلو التين المجفف من 60 - 150 جنيها.
يتراوح سعر كيلو الخوخ المجفف من 50 - 120 جنيها.
يتراوح سعر كيلو الزبيب من 80 - 250 جنيها.
يتراوح سعر كيلو القراصيا من 40 - 120 جنيها.
يتراوح سعر لفة قمر الدين من 25 - 30 جنيها.
يتراوح سعر المشمش وزن 200 جرام من 40 - 149 جنيها.
يتراوح سعر التمر الهندي وزن 300 جرام من 20 - 38 جنيها.
يتراوح سعر كيلو الزبيب التركي من 200 - 220 جنيها.
يتراوح سعر كيلو الزبيب الإيراني من 200 - 240 جنيها.
يتراوح سعر علبة تمر وزن 700 جرام من 50 - 70 جنيها.
يتراوح سعر التين المجفف وزن 250 من 100 - 126 جنيها.
يتراوح سعر رول قمر الدين وزن 400 جرام من 100 - 110 جنيهات.
 

انتشار شوادر ياميش رمضان بالغربية.. وانخفاض الإقبال لارتفاع الأسعار

يتراوح سعر كيلو الفستق من 350 جنيه إلى 600 جنيه.
يتراوح سعر كيلو البندق من 200 جنيه إلى 450 جنيها.
يتراوح سعر كيلو الكاجو من 300 جنيه إلى 650 جنيها.
يتراوح سعر كيلو اللوز من 250 جنيه إلى 550 جنيها.
يتراوح سعر كيلو عين الجمل من 220 جنيه إلى 400 جنيه.

موعد أول أيام شهر رمضان 2024 -1445

يأتي شهر رمضان المبارك وفقا لجميع الحسابات الفلكية التي قام بها المعهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان يوم الثلاثاء الموافق 11 مارس 2024، حيث يتم استطلاع هلال الشهر الفضيل من خلال اللجنة الشرعية ويتم عرض تقارير الاستطلاع على دار الإفتاء لتحديد غرة الشهر الكريم ويتم الإعلان من خلال مؤتمر صحفي يحضره رجال الدين والدولة.

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