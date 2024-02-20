الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

متى يبدأ شهر رمضان 2024 وامساكية النصف الأول من الشهر

شهر رمضان
شهر رمضان

اقتراب النصف من شهر شعبان ومعه يبدأ العد التنازلي لموعد شهر رمضان 2024 للعام الهجري 1445وتبدأ معه شعائر الشهر الكريم المحببة لكافة المسلمين في مختلف بلاد العالم بداية من صلاة التراويح والسحور والإفطار وغيرها من العادات المنتظرة من العام للعام.

نجيب في التقرير التالي على السؤال الذي تزايد معدل البحث عنه على محركات البحث المختلفة وهو "متى يبدأ شهر رمضان 2024؟" ونوضح كذلك امساكية الشهر الكريم في بدايته. 

بداية شهر رمضان 2024

 يبدأ شهر رمضان 2024 بعد 19 يوم حيث تحدد موعد أول أيام شهر رمضان الاثنين 11 مارس 2024 وفق الحسابات الفلكية لمعهد البحوث الفلكية، ثم تقرر أو تؤكد دار الافتاء المصرية هذا الموعد من خلال استطلاع هلال الشهر يوم 29 شعبان. 

عدد ساعات الصيام في رمضان 

عدد ساعات الصيام في أول يوم رمضان وفق موعد آذاني الفجر في الساعة 4:43 وموعد اذان المغرب في الساعة6:01 وبذلك يكون عدد ساعات صيام اليوم ما يصل إلى 13 ساعة تقريبا.

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امساكية شهر رمضان 2024 

 

امساكية النصف الأول من  شهر رمضان نوضحها كالتالي 

 

الثلاثاء 2 رمضان 1445 موعد آذان الفجر 4:42 وموعد آذان المغرب 6:02.

 

الأربعاء 3 رمضان 1445 موعد آذان الفجر 4:41 وموعد آذان المغرب 6:02

 

الخميس 4 رمضان 1445 موعد آذان الفجر 4:39 وموعد آذان المغرب 6:03

 

الجمعة 5 رمضان 1445 موعد آذان الفجر 4:38 وموعد آذان المغرب 6:04

 

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السبت 6 رمضان 1445 موعد آذان الفجر 4:37 وموعد آذان المغرب 6:04

 

الأحد 7 رمضان 1445 موعد آذان الفجر 4:36 وموعد آذان المغرب 6:05

 

الإثنين 8 رمضان 1445 موعد آذان الفجر 4:34 وموعد آذان المغرب 6:06

 

الثلاثاء 9 رمضان 1445 موعد آذان الفجر 4:36 وموعد آذان المغرب 6:04

 

الأربعاء 10 رمضان 1445 موعد آذان الفجر 4:33 وموعد آذان المغرب 6:06

 

الخميس 11 رمضان 1445 موعد آذان الفجر 4:31 وموعد آذان المغرب 6:07

 

الجمعة 12 رمضان 1445 موعد آذان الفجر 4:29 وموعد آذان المغرب 6:08

 

السبت 13 رمضان 1445 وموعد آذان الفجر 4:28 وموعد آذان المغرب 6:09

 

الاحد 14 رمضان 1445 موعد آذان الفجر 4:27 وموعد آذان المغرب 6:09

 

الاثنين  15 رمضان 1445 موعد آذان الفجر 4:25 وموعد آذان المغرب 6:10

 

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