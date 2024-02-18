بعد أسبوع.. موعد صيام الأيام البيض لشهر شعبان 2024 وفضلهم

صيام الأيام البيض من الشهور الهجرية من السنن التي حثنا عليها رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلم وفي شهر شعبان لصيام الأيام البيض مكانة أكبر حيث روي عن أسامة بن زيد قال: "قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان.

ننشر في التقرير التالي موعد صيام الأيام البيض لشهر شعبان 2024 وفضل صيام هذه الأيام والادعية المستحبة في هذا الشهر.

موعد صيام الأيام البيض لشهر شعبان

تبدأ أولى أيام صيام الأيام البيض أو الأيام القمرية لشهر شعبان من الجمعة 13 شعبان 1445 والموافق بالميلادي 23 فبراير 2024، ولمن معتاد على صوم يومي الاثنين والخميس فيبدأ الصيام من الخميس 12 شعبان 1445.

ويستمر الصيام السبت 14 شعبان 1445 الموافق بالميلادي 24 فبراير 2024، ثم الاحد 15 شعبان 1445 الموافق بالميلادي 25 فبراير 2024.

فضل صيام الأيام البيض

وعن فضل صيام الأيام البيض من الشهور الهجرية ما جاء في حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَة ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ».

وعنْ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا، قال: كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ لاَ يُفْطِرُ أَيَّامَ البِيضِ في حَضَرٍ وَلا سَفَرٍ.

أدعية شهر شعبان 2024

اللهمّ في شهر شعبان أسألك أن تقرّبني إليك، وتؤنسني في قربك، وأن تجعل عباداتي كلّها خالصةً لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحدٍ فيها شيئًا يا ربّ العالمين.

اللهمّ إنّي أسألك في هذا الشهر المبارك أن تفيض عليّ من رحماتك، وأن تكلأني برعايتك، وأن تهدِني إلى الطريق المستقيم هدايةً لا أضلّ بعدها أبدًا.

أدعية شهر شعبان 2024

اللهمّ في شهر شعبان كن لي وليًّا وناصرًا ومُعينًا، اللهمّ إني أرجوك أن تحفظني وتحفظ عائلتي من كلّ سوء، اللهمّ إني استودعتك من أحبّ فلا تريني بهم بأسًا يا أرحم الراحمين.

ربِّ أسألك في هذا الشهر الكريم أن توسّع لي في رزقي، وتبارك لي في ذريّتي، وأن تجعل النجاح والتوفيق حليفي في كلّ أموري يا أكرم الأكرمين.

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