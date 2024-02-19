الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

عناوين معارض "أهلًا رمضان" بمحافظة الشرقية.. اعرف التفاصيل

صورة الحدث
صورة الحدث

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم افتتاح معارض وشوادر "أهلا رمضان" بمحافظة الشرقية طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في معارض "أهلا رمضان" على مستوى محافظات الجمهورية؛ لتخفيف العبء على المواطنين وبناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، سيتم افتتاح العديد من المعارض بالشرقية.

مدينة الزقازيق

1-       معرض بشارع  الفتح خلف نادي الشرقية الرياضي

2-       معرض بجوار موقف ميت غمر.


بمدينة بلبيس

بجوار رئاسة المركز

أسعار وأماكن معارض أهلا رمضان.. تخفيضات تصل لـ30% على المنتجات


 

منيا القمح

بجوار رئاسة المركز
بشارع  الحرية بجوار صوامع القمح
- مشتول السوق
شارع  العروبة بجوار الشئون الاجتماعية
داخل  المدينة أمام مسجد الأربعين

- ههيا
١- بقرية العلاقمة مركز ههيا
٢- بقرية السلامون مركز ههيا

- أبوكبير ش مصطفي كامل بوسط المدينة

- فاقوس بوسط المدينة.

- الحسينية بجوار مجلس المدينة.

- صان الحجر بجوار مجلس المدينة.

-كفر صقر
امام الادارة الصحية بالمدينة
محلات بمجلس المدينة.

 

- أولاد صقر
بشارع  حسني مبارك بجوار وحدة مرور المدينة.
بشارع  أبوحماد امام مجلس المدينة.

- الإبراهيمية

أمام البنك الأهلي

ديرب نجم

شارع  النصر بوسط المدينة

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تفاصيل أسعار الياميش في معارض أهلا رمضان 2024


منشأة أبوعمر شارع محطة الصرف بجوار مدرسة محمد عبدالحق عمر الثانوية.


القرين بجوار مستشفى القرين المركزى ونادي المعلمين.

القنايات بالإضافة إلى المنافذ والسلاسل التجارية بجميع مدن ومراكز المحافظة والتخفيضات تتراوح من 15 % الى 25 %.

 

كيلو السكر بـ27 جنيهًا.. أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية في معرض "أهلا رمضان" 

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات ضخمة من السلع الغذائية والاستهلاكية في معرض أهلا رمضان، حيث تم طرح تلك السلع بتخفيضات تصل إلي 25 و30٪ عن مثيلاتها في السوق المحلية، والتي جاءت كالتالي: كيلو السكر 27 جنيهًا، كيس مكرونة 15 جنيهًا، شيكارة أرز بلدي 150 جنيهًا، كيلو أرز بلدي 35 جنيهًا، كيلو أرز هندي 30 جنيهًا.
زيت خليط زنة 800 مل بسعر 65 جنيهًا، زيت خليط زنة 1 لتر 98 جنيهًا، أرز بلدي 35 جنيهًا، مكرونة 350 جرام بسعر 9.5 جنيه، مكرونة 1 كيلو 27 جنيهًا، شاي زنة 250 جرامًا بسعر 57 جنيهًا، دواجن مجمدة برازيلي أو محلي بسعر 100 جنيهًا للكيلو الواحد، كيلو لحوم بلدي طازجة بسعر 320 جنيهًا.
كيلو البلح يتراوح من 35 إلي 50 جنيهًا، علبة بلح زنة 700 جرام 50 و60 جنيهًا حسب النوع، علبة بلح زنة 2.4 كيلو جرام بسعر 150 جنيهًا، لوز حصي زنة 100 جرام بسعر 140 جنيهًا، بندق حصي زنة 500 جرام بسعر 140 جنيهًا، عين جمل حصي زنة 500 جرام بسعر 140 جنيهًا، لفة قمر الدين 25 و35 جنيهًا حسب النوع.
كركديه زنة 250 جرام بسعر 55 جنيها، سوداني جامبو زنة 250 جرام بسعر 40 جنيه، قراصيا مجففة زنة 500 جرام 140 جنيهًا، مشمشية زنة 500 جرام 180 جنيهًا، سوداني مقشر زنة 500 جرام 60 جنيهًا، زبيب بناتي فاتح زنة 150 جرام بسعر 80 جنيهًا.

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وزارة التموين والتجارة الداخلية افتتاح معارض وشوادر أهلا رمضان بمحافظة الشرقية معارض اهلا رمضان أستمرار إقامة معارض أهلا رمضان أسعار السلع الأساسية

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