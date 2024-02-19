أسعار وأماكن معارض أهلا رمضان.. تخفيضات تصل لـ30% على المنتجات

يبحث المواطنون عن أسعار وأماكن منتجات معارض أهلًا رمضان بعد إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية، الخميس الماضي، عن ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية بأسعار مخفضة تترواح ما بين 25 لـ30% عن مثيلاتها في الأسواق، لتلبية احتياجات السوق والمواطنين، استعددًا لاستقبال شهر رمضان الكريم.

أسعار وأماكن منتجات معارض أهلًا رمضان

وتشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين في معارض أهلًا رمضان 2024 من خلال 30 شركة تابعة لها، إلى جانب 146 شادرًا أيضًا.

وحرصت «الدستور» على إتاحة المعلومات المتعلقة بأسعار وأماكن توزيع السلع الأساسية بمعارض «أهلا رمضان».

أسعار منتجات معارض أهلًا رمضان قبل وبعد التخفيض

• سکر كيلو 27 جنيهًا بدلًا من 45 جنيهًا.

• زيت 700 ملي 60 جنيهًا بدلًا من 70 جنيهًا.

• زيت لتر 80 جنيهًا بدلًا من 100 جنيه.

• زيت عباد لتر 90 جنيهًا بدلًا من 110 جنيهات.

• زيت عافية ذرة 185 جنيهًا بدلًا من 245 جنيهًا.

• زيت هلا عباد 225 جنيها 265 جنيهًا.

• ك أرز 27 جنيهًا بدلًا من 35 جنيهًا.

• ك أرز عريض 31 جنيهًا بدلًا من 37 جنيهًا.

• ك مكرونة 28 جنيهًا بدلًا من 35 جنيهًا.

• مكرونة 400 جرام 11 جنيهًا بدلًا من 15 جنيهًا.

• سمنة الهانم 155 جنيهًا بدلًا من 175 جنيهًا.

• سمنة كرستال 170 جنيهًا بدلًا من 185 جنيهًا.

• 2ك سمنة قوت القلوب 220 جنيهًا بدلًا من 275 جنيهًا.

• 5ك سمنة قوت القلوب 425 جنيهًا بدلًا من 485 جنيهًا.

• بلح نص جان 700 جرام 42 جنيهًا 50 جنيهًا.

• ك بلح ناشف 50 جنيهًا بدلًا من 65 جنيهًا.

• بلح نص جاف 140 جرام 75 جنيهًا بدلًا من 85 جنيهًا.

• قمر الدين سوري 55 جنيهًا بدلًا من 80 جنيهًا.

• فول بلدي 50 جنيهًا بدلًا من 60 جنيهًا.

أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في محافظة القاهرة

• شبرا الخيمة

• حي مصر القديمة: بمنطقة أثر النبي، حي البساتين، منطقة المنيل، ميدان الباشا.

• المعصرة والتبين.

• شارع حسن المأمون بمدينة نصر بالمنطقة الشرقية.

• حي الموسكي بالمنطقة الغربية.

• حي المعادي: في منطقة زهراء المعادي، ميدان العرب، ميدان الحرية.

• شارع 9 بالمقطم.

أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في الجيزة

• حي شمال الجيزة: 3 منافذ بشارع البوهي نهاية شارع الوحدة.

• شارع الوحدة ناصية شارع المنيرة الرئيسي.

• شارع طلعت حرب ناصية شارع محمد حجازي.

• حي الوراق: 4 منافذ أمام قسم شرطة الوراق، ومنفذ بجوار مبنى الحي القديم.

• 6 شارع محجوب ثابت بالعجوزة.

• 16 شارع الفالوجة بالعجوزة.

• خلف مسرح البالون بشارع أبو المعاطي.

• شارع البطل أحمد عبد العزيز.

• شارع الحوفي بمدينة الأوقاف.

• 29 شارع جامعة الدول العربية.

• شارع أحمد عرابي، وشارعي الحجاز والرشيد.

• شارع المشروع بميت عقبة.

• كفر المنفى بجوار الجامع الأصفر بالهرم.

• شارع الصفا والمروة أمام المدرسة.