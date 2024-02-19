الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تخفيضات تصل لـ30%.. محافظ المنيا يفتتح معرض "أهلا رمضان - كلنا واحد" (صور)

جانب من افتتاح معرض
جانب من افتتاح معرض أهلا رمضان

افتتح اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا اليوم الاثنين، معرض (أهلا رمضان - كلنا واحد)  بجوار معهد الأورام على كورنيش النيل بمدينة المنيا، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30٪، استعدادً لاستقبال شهر رمضان

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ وعامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا وأعضاء الغرفة التجارية.

وأكد “القاضي” أن افتتاح المعرض اليوم هو بداية لإقامة سلسلة من المعارض بمختلف ربوع المحافظة مع استمرار التوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع ثابتة ومتحركة للسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة استعدادًا لاستقبال الشهر الفضيل، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وأشار المحافظ، إلى أن المعرض يتيح “شنط” السلع غذائية بسعر 100 جنيه للواحدة، وتتكون من “2 كيلو سكر و2 كيس مكرونة وكيلو أرز وباكو شاى”.

وجه المحافظ باستمرار ضخ جميع السلع الغذائية بهدف زيادة المعروض منها لمنع الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، مشددا على المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية على المحال التجارية والمخابز والمطاعم ومحلات بيع اللحوم، للتأكد من مدى صلاحيتها ومواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار وزيادة الأسعار خاصة في السلع الأساسية.

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محافظ المنيا معرض أهلا رمضان ـ كلنا واحد كورنيش النيل بمدينة المنيا شهر رمضان المعظم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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