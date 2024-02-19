الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

البدء فى تجهيز وتعبئة كراتين رمضان لتوزيعها على الأسر المحتاجة بالمنيا (صور)

كراتين رمضان لتوزيعها
كراتين رمضان لتوزيعها علي الأسر الأكثر أحتياجا بالمنيا

أعلنت جمعية الأورمان بالمنيا ، أنها بدأت في تجهيز وتعبئة كراتين رمضان 2024، وذلك مع حلول شهر شعبان، وهو ما يساعد في توزيع المساعدات الغذائية قبل دخول شهر رمضان بوقت كاف على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا فى قرى ونجوع محافظة المنيا.

 

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والتي تؤكد دائما الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين، وتلبية احتياجاتهم  خلال شهر رمضان المعظم، كما تؤكد على دور منظمات المجتمع المدنى التى أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية والنماء، حيث تشهد مصر طفرة فى عمل المجتمع المدني، ويدعم ذلك قيادة سياسية واعية وحكيمة تؤمن بدوره فى العديد من مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية وتنمية الشراكات المستدامة.

 

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه من الآن واستعدادًا لشهر رمضان المعظم تم البدء في اختيار الأصناف المقرر إضافتها في الكرتونة والكميات، حيث تهدف إلى توفير آلاف الكراتين من مستلزمات المائدة من المواد الغذائية للأسر المستفيدة لما يكفي 15 يوما في رمضان.

 

وأشار إلى أن الجمعية فى خطتها التفصيلية لتوزيع كرتونة رمضان من المواد الغذائية حددت معايير اختيار الأسر التى يتم التوزيع عليها، بحيث تكون الأولوية لحالات الأرامل والأيتام والأسر التى يعولها شخص مصاب بمرض خطير أو من الأشخاص ذوى الإعاقة ولا يستطيع كسب قوت يومه أو أصحاب الدخول الضعيفة، حيث تسعى الجمعية تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصى المدن والقرى النائية، والتي لا يمكن الوصول إليها، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

 

يذكر أن توزيع كرتونة رمضان من المواد الغذائية على غير القادرين نشاط موسمى خيرى بدأته الأورمان قبل سنوات من الآن وتحرص على تنفيذه سنويًا بهدف مد الأسر الأكثر احتياجًا باحتياجاتها الغذائية التى تكفى الأسرة خمسة عشر يومًا بحيث تستقبل الشهر الكريم بدون عوز أو حاجة.         
 

كراتين رمضان لتوزيعها علي الأسر الأكثر أحتياجا بالمنيا
كراتين رمضان لتوزيعها علي الأسر الأكثر أحتياجا بالمنيا
كراتين رمضان لتوزيعها علي الأسر الأكثر أحتياجا بالمنيا
كراتين رمضان لتوزيعها علي الأسر الأكثر أحتياجا بالمنيا
كراتين رمضان لتوزيعها علي الأسر الأكثر أحتياجا بالمنيا
كراتين رمضان لتوزيعها علي الأسر الأكثر أحتياجا بالمنيا
المنيا تجهيز وتعبئة كراتين رمضان الأسر الأولى بالرعاية جمعية الأورمان قري ونجوع المنيا

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