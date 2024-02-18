الموجة الـ22.. إزالة وإيقاف 50 حالة تعدٍ ومخالفات بناء بالمنيا

كثَّفت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص ضمن الموجة الـ22 لإزالة التعديات وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا وتأكيده على المتابعة المستمرة لكل أشكال التعدي ومخالفة القوانين المنظمة للبناء، مؤكدًا كلامه برصد المخالفة والتعامل الفوري معها.

وقال عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، إنه ضمن الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، نفَّذت الوحدة المحلية ببني مزار، ٢٧ حالة إزالة لتعديات على أراضي زراعية وبناء مخالف، حيث شنَّ عماد حسن، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بأرض أبو دربالة الشرقية بقرية الحسينية.

وأسفرت الحملة عن إزالة ١٦حالة تعدٍ بالبناء على أرضٍ زراعية بحوض النجيلة، وحوض المرزا، وحوض الجزيرة ٣٨، وحوض ظهر الجمل، وأرض أبو دربالة الشرقي، بإجمالي مساحة ١٥ قيراطًا وسهمين، إلى جانب فك ٣ شدات خشبية لأعمدة خرسانية، مع إيقاف أعمال صبة لبشه خرسانية بأرض أبو دربالة والتحفظ على الخلاطة.

كما قام محمد أبو الليل، رئيس حي شمال، ومحمد عيد، رئيس حي غرب، وإدارة الإزالات والإشغالات بردم حفر أرض زراعية بحوض تادروس، وفك شدة خشبية بشارع عبدالمسيح بحي شمال، وإزالة ٤ حالات بناء مخالف بحي غرب بإجمالي مساحة ٤٠٠ متر وتمكن أيمن يوسف، رئيس حي شرق، من إيقاف حالتيِّ بناء مخالف على مساحة ٢٥٠ مترًا بطريق الطراد وتقسيم عاطف، وتم التحفظ على بعض مواد البناء، إلى جانب فك شدة خشبية بمنزل مساحتة ١٥٠ مترًا بالشارع الثالث بتقسيم عاطف مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينه مطاي، نفَّذت إزالة ٥ حالات تعدٍ منها حالتين على الأراضي الزراعية خارج الحيز بحي غرب المدينة، وحالتيِّ تعدٍ على أراضي زراعية بقرية بردنوها بإجمالي مساحة ٣ قراريط، كما تم إزالة حالة تعدٍ داخل الحيز العمراني بحى شرق المدينة بمساحة ٤٥ مترًا، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحده المحلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب المحافظة، أنه ضمن الموجة الـ٢٢ للإزالات، شنَّت الوحدة المحلية بالمركز، حملة أزالت خلالها حالة تعدٍ وردم أساس بمركز أبوقرقاص، والتحفظ على معدات البناء، كما تمكنت حملة بإشراف طه داوود، نائب رئيس المركز والمدينة، من إزالة ٨ حالات تعدٍ بمركز أبوقرقاص، والتحفظ على معدات البناء.

وأكد عامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه كلَّف رؤساء المجالس المحلية والأحياء بالمرور على شوارع المدينة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية واسترداد أراضي أملاك الدولة، حيث تم تنفيذ إزالة فوريه لـ٩ حالات تعدٍ بالبناء المخالف على أراضي زراعية وبيانتها كالآتي: إزالة فورية لثلاث حالات تعدٍ بالبناء المخالف على أراضي زراعية بقرى نزلة حسين وطوخ الخيل بمساحة 291 وإزالة لـ٦ حالات تعدٍ بالبناء المخالف على أراضي زراعية بمساحة ٩٣٠ مترًا بحي غرب المدينة، وتم التعامل الفوري معها، وإحالة المخالفين للنيابة العامه للقضاء على البناء العشوائي واسترداد أملاك الدولة، حيث أشرف على الحملة نوّاب رئيس مركز ومدينة المنيا، رؤساء المجالس المحلية ورئيس الحي وقسم التنظيم.

إزالة تعديات ومخالفات بناء ضمن الموجة 22 بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء ضمن الموجة 22 بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء ضمن الموجة 22 بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء ضمن الموجة 22 بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء ضمن الموجة 22 بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء ضمن الموجة 22 بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء ضمن الموجة 22 بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء ضمن الموجة 22 بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء ضمن الموجة 22 بمراكز المنيا

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