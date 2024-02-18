الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

جولات سياحية لوفود أوروبية بالمناطق الأثرية في المنيا

وفود أوربية تزور
وفود أوربية تزور المناطق الأثرية بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن السياحة في مصر شهدت طفرة كبيرة بفضل اهتمام القيادة السياسية ووضع الرؤى والخطط الاستراتيجية لتطوير القطاع باعتباره أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد القومي، لافتًا إلى أن المحافظة استقبلت وفودًا سياحية من مختلف دول العالم، لما تزخر به المحافظة من المناطق الأثرية بوصفها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار بعد محافظتي الجيزة والأقصر.

وأشار المحافظ، إلى أن محافظة المنيا تستقبل حاليًا وفودًا سياحية من دول أوروبية (ألمانيا، هولندا، إنجلترا)، لزيارة عدد من المناطق الأثرية في جولات سياحية للتعرف على آثار مصر  من عصور مختلفة يشمل برنامج الزيارة مناطق تل العمارنة وتونا الجبل وبني حسن، موجهًا الجهات المعنية بتسهيل كل الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة.

الجدير بالذكر، أن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والسياحية منها، منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي جنوب المحافظة، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلو متر، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كيلو متر شمال شرق مدينة ديرمواس جنوب المحافظة، ومنطقة تونا الجبل التي تقع على بعد 67 كيلو متر جنوب غرب مدينة المنيا، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير التي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة شمال المحافظة، ومنطقة آثار البهنسا، الواقعة على بعد 16 كيلو متر من مركز بني مزار شمال المحافظة، وتضم آثارا فرعونية وقبطية وإسلامية. 

وكانت محافظة المنيا، قد استقبلت منذ أيام وفدًا سياحيًا قادمًا من دولة أسبانيا، حيث ضم برنامج زيارة الوفد منطقة آثار "تل العمارنة"، موجهًا الجهات المعنية بتسهيل كل الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة.

وفود أوربية تزور المناطق الأثرية بالمنيا
وفود أوربية تزور المناطق الأثرية بالمنيا
وفود أوربية تزور المناطق الأثرية بالمنيا
وفود أوربية تزور المناطق الأثرية بالمنيا
وفود أوربية تزور المناطق الأثرية بالمنيا
وفود أوربية تزور المناطق الأثرية بالمنيا
وفود أوربية تزور المناطق الأثرية بالمنيا
وفود أوربية تزور المناطق الأثرية بالمنيا
المنيا وفود سياحية المناطق الأثرية بالمنيا مناطق تل العمارنة وتونا الجيل وبني حسن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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