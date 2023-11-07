وفود سياحية متعددة الجنسيات من 5 دول تزور المناطق الأثرية بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على توافد السائحين من مختلف الجنسيات خلال هذا الموسم على المناطق الأثرية بالمحافظة، لما تحظى به من مقومات سياحية متفردة، لافتًا إلى أن المنيا تزخر بالعديد من المعالم الأثرية عبر العصور المختلفة ما جعلها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار بعد محافظتي الجيزة والأقصر.



وأضاف المحافظ، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمنيا تواصل استقبال وفود أجنبية من جميع أنحاء العالم، حيث استقبلت المناطق الأثرية (بنى حسن- تونا الجبل- تل العمارنة) وفودًا سياحية متعددة الجنسيات من 5 دول (روسيا- ألمانيا- أمريكا- إنجلترا- إسبانيا)، موجهًا الجهات المعنية بتسهيل كل الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة.



وأشار إلى أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية، منها، منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن، والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كم، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كم شمال شرق مدينة دير مواس، ومنطقة تونا الجبل التي تقع على بعد 67 كم جنوب غرب مدينة المنيا، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير التي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، ومنطقة آثار البهنسا، الواقعة على بعد 16 كم من مركز بني مزار، وتضم آثارًا فرعونية وقبطية وإسلامية.



يذكر أن المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمنيا كانت قد استقبلت منذ أيام وفودًا أجنبية من جميع أنحاء العالم، حيث استقبلت المناطق الأثرية (بنى حسن- تونا الجبل- تل العمارنة)، منها وفود سياحية متعددة الجنسيات من 4 دول (أمريكا- بلجيكا- إنجلترا- ألمانيا)، موجهًا الجهات المعنية بتسهيل كل الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة.

371547794_648179274065630_6686205657361140055_n

385522623_2652160668284318_5875804034198505207_n

398004957_1391181084809189_6059758471439868360_n